Benzema hat év után újra bekerült a francia válogatottba 

Didier Deschamps szövetségi kapitány kedden este hozta nyilvánosságra 26 fős Eb-keretét, amelyben Benzema visszatérésén kívül nincsen meglepetés, így a legnagyobb sztárok, Kylian Mbappé, Paul Pogba vagy Antoine Griezmann mind szerepelnek benne.

A hat éve zsarolási ügybe keveredett 33 esztendős Benzema 2015 ősze óta nem szerepelt a nemzeti együttesben, a mostani idényben pedig 29 góllal segítette klubcsapatát az összes versenysorozatot figyelembe véve.

Karim Benzema is BACK in the France squad



The Real Madrid forward has been named in the 26-man panel for Euro 2020 pic.twitter.com/CVb6QzDUPH