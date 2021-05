Čaputová: Sajnálatos, hogy szlovákiai kisközségben katasztrófa társult a tavasz érkezéséhez

Zuzana Čaputová államfő sajnálja, hogy Rudno nad Hronom községben a tavasz érkezéséhez katasztrófa társult. Egyben sok erőt kívánt a falu polgármesterének és a lakosoknak. Az elnök asszony telefonon beszélt Marián Šurjanský polgármesterrel a hétfői áradásról. A TASR hírügynökséget Lukáš Laczko, az elnöki iroda sajtóosztályának munkatársa tájékoztatta.

Fotó: TASR

"A községben továbbra is szünetel az ivóvíz- és a gázellátás. Napokba telhet, mire sikerül visszatérni a normális élethez. Az önkéntes tűzoltók és a hadsereg tagjai is segítették a község helyreállítási munkálatait, viszont a magánháztartásokat ért kár így is jelentős. A víz kárt tett a kertekben, elvitt autókat, építőanyagot, játékokat, szerszámot" - mutatott rá Čaputová.

Az államfő részvétet nyilvánított az áradás következtében elhunyt áldozat hozzátartozóinak, és együttérzését fejezte ki a helyi lakosokkal, akik tulajdonát, házait megrongálta a víz. Kilátásba helyezte, hogy gyűjtést rendeznek a község árvízkárosultai javára. "Bízom benne, hogy a tervezett segítség legalább részben enyhítheti a nehéz helyzetet, amelybe kerültek" - zárta az elnök asszony.



