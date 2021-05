A rendőröket és a tűzoltókat nyugtatja a miniszter - Sem a végkielégítésük, sem a nyugdíjuk nincs veszélyben!

Mikulec azután kényszerült lecsillapítani a kedélyeket, hogy keddi sajtótájékoztatóján Igor Matovič pénzügyminiszter bejelentette: a kormánypárti SaS 30 millió eurót akarna megtakarítani a rendőröknek kifizetett végkielégítéseken.

"A mi álláspontunk már az elejétől fogva világos: a felsorolt hivatások attraktivitásához hozzátartozik az egyedi szolgálati ellátás is, amelynek stabilitását garantáljuk, és ezt tartalmazza a kormányprogram is. Szívesen felhívnám a figyelmet arra, hogy ezt a kormányprogramot támogatta az SaS is, ezért nem értjük a párt jelenlegi álláspontját, és egyúttal nem tartjuk megfelelőnek költségvetési javaslatukat"