Sulík: a pénzügyminiszter mindennel foglalkozik, csak a miniszteri munkájával nem

Az SaS előbb tudni akarja, hogy mire fogyott el, egyáltalán elfogyott-e az idei költségvetésbe betervezett 1 milliárd euró, mielőtt beleegyezne a költségvetési hiány emelésébe. Richard Sulík pártelnök szerdán reagált Igor Matovič pénzügyminiszter keddi vádjaira, amely szerint az SaS a COVID-támogatásokon akar spórolni. Matovič szerint még a a 3,4 milliárd is kevés lesz, a félretett egymilliárd pedig már februárban elfogyott. Már 26 milliót sem tud kifizetni a kultúrára.

Fotó: TASR

Továbbra sincs megegyezés a koalícióban az idei költségvetés kiegészítéséről. Igor Matovič pénzügyminiszter 3,4 milliárd eurós emelést szeretne, amivel azonban a 10 százalékhoz közelítene az állami büdzsé GDP-arányos hiánya. Az SaS szeretné megnézni, hogy mire kell ennyi pénz. „Az SaS a felelős költségvetés pártja” – magyarázta álláspontjukat Richard Sulík pártelnök.

Sulík: A pénzügyminiszter miatt késik a COVID-támogatások kifizetése

Sulík egyben jelezte, hogy Igor Matovič pénzügyminiszter mindennel foglalkozik, csak a miniszteri munkájával nem. Kifogásolta Matovič moszkvai, budapesti útjait a Szputnyik V vakcina miatt, és károsnak tartja legutóbbi, Pittsburgh-i útját is, amelynek során a U.S. Steel vezetőivel tárgyalt a kassai vasmű sorsáról.

„Már három hete várjuk, hogy a pénzügyminiszter felszabadítsa a kulturális cégeknek jóváhagyott támogatásokat 26 millió euró értékben, de a pénzügyminiszter nem talált időt arra, hogy ezt aláírja” – szúrt oda Matovičnak Sulík.

A kulturális támogatások elosztását a gazdasági minisztérium vállalta át a kulturális tárcától, mert volt működő támogatási rendszere a cégek támogatására. „A pályázatokat kiértékeltük, a szerződéseket aláírtuk, már meg is kapták a támogatottak, egyedül a pénzt nem kapták meg, mert a pénzügyminiszter nem írta alá” – magyarázta Sulík.

Az SaS nem ellenzi teljesen a hiány növelését

A költségvetés emelésével egyébként egyetért az SaS, csak annak összegét vitatja. „Növelni kell a költségvetés kiadási oldalát, de nem mindegy, hogy kétmilliárddal vagy 3,4 milliárddal” – magyarázta Sulík. Szerinte nem lehet úgy dönteni, hogy hétfőn kap egy listát 3,4 milliárdról minden kommentár nélkül, és szerdán már szavazni kell róla a kormányban.

„Nem öt koronáról van szó, hanem 3,4 milliárd euróról” – magyarázta Sulík.

Ráadásul az idei költségvetésben már szerepel egymilliárd eurós tartalék a COVID-dal kapcsolatos előre nem látható költségekre, Sulík szerint a pénzügyminiszternek előbb ezzel kellene elszámolnia. „Én nem tudom, hogy elfogyott-e ez a pénz, és ha igen, akkor mire, a pénzügyminiszternek ezzel el kell számolnia” – jelentette ki az SaS elnöke.

1,625 milliárd jogos az Sas szerint is

Az SaS a 3,4 milliárdnak mintegy felét, 1,625 milliárd eurót indokoltnak tart, a többiről pedig hajlandó tárgyalni. A tételeket három típusba sorolták: az első, amire mindenképpen kell akkora összeget adnának, amennyit a pénzügyminiszter betervezett, a második, amire szerintük is kell támogatás, de kevesebb is elég a javasolták, végül a harmadik az, amire egyáltalán nem költenének. Az utolsó csoportba sorolja például azt a 143 milliót, amit Matovič az államvasutak 2019-es és 2020-as hiányának rendezésére költene.

„Teljesen természetes, hogy vannak kérdéseink, ha 3,4 milliárd euróról van szó” – mondta Sulík.

Úgy véli, hogyha nem lesz megállapodás a teljes csomagban, akkor első körben legalább akkora összeggel emelhetnék a költségvetés kiadási oldalát, amivel minden fél egyetért. Ez szerinte jelenleg 1,625 milliárd euró. „Ha kell, és meg tudunk egyezni, akkor később újra módosíthatjuk a költségvetést” – mondta Sulík.

Matovič szerint már a 3,4 milliárd euró is kevés lesz

Igor Matovič (OĽaNO) kedden élesen támadta az SaS-t és annak elnökét, Richard Sulíkot, mert ellenzik a költségvetési hiány növelését. Matovič szerint ezzel Sulík „túszul ejtette a cégeket és az embereket”, akik a COVID-támogatásokra várnak. A pénzügyminiszter szerdán újabb sajtótájékoztatót tartott, ahol megismételte keddi vádjait, majd kijelentette, hogy a 3,4 milliárd euró emelés is kevés lesz. Szerinte Sulík hazudott a költségvetés egymilliárdos tartalékával kapcsolatban is. „Február 26-án elfogyott az utolsó euró is, és erről Sulík is tudott” - jelentette ki a pénzügyminiszter.

Matovič szavaiból az derült ki, hogy nem hajlandó egyezkedni a költségvetés hiányának növeléséről, szerinte ugyanis egyetlen tételből sem lehet elvenni semmit. A kultúrára szánt 26 millió eurót szerinte azért nem lehet kifizetni, mert nincs rá pénz, ezért kell például növelni a költségvetési hiányt.

Az OĽaNO elnöke folyamatosan a koalíció szétverésével vádolta az SaS.

„Az SaS nem szakemberek pártja, hanem a koalíció szétverőinek a pártja” - jelentette ki Matovič.

Szerinte a párt 1,8 milliárd eurót akar elvenni az emberektől.

- lpj -