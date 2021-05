Matovič: A kormány jóváhagyta a költségvetéssel kapcsolatos intézkedéseket

A kormány jóváhagyta azokat az intézkedéseket, amelyet a költségvetési hiány megnöveléséből akarunk finanszírozni, vagy a törvényekből eredően jogosultak rá az érintettek – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Igor Matovič pénzügyminiszter (OĽANO).

Ezzel Richard Sulík gazdasági miniszter (SaS) kijelentésére reagált, aki szerint extrém mértékben ugrana meg a költségvetési hiány, és a következő ezt a generációk fizetnék. Matovič ezután a kormány szétverőjének nevezte az SaS-t.

„Sajnos egyelőre úgy fest, hogy egy ilyen fontos témát is, mint az állami költségvetés, ürügyként használnak arra, hogy ellentétet szítsanak a kormányban, és lassan kezdem azt hinni, hogy a szakértők pártjából a szétverők pártjává változik az SaS”

- jelentette ki Matovič.

Az SaS-t „állítólagos koalíciós partnernek” nevezte, a legmegbízhatóbbnak pedig Boris Kollárt és a Sme rodinát tartja.

Matovič és Sulík között amiatt robbant ki újabb ellentét, mert a pénzügyminiszter Pittsburgh-be repült, hogy az amerikai US Steel konszern vezetésével tárgyaljon, és onnan küldte el javaslatát a kormányülésre, hogy további 3,4 milliárd euróval növeljék meg a költségvetési hiányt. Sulík ezt sokallja, emellett azt is kifogásolja, hogy Matovič nem magyarázta el személyesen az egyes tételeket, és azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy minderről gyorsított eljárásban tárgyaljanak.

A pénzügyminiszter viszont kitart az elképzelése mellett. Állítása szerint a koronavírus-járvány az év elejétől több mint 3 milliárd eurós kárt okozott, és ezt lehetetlen fedezni az 1 milliárd eurós költségvetési tartalékból. Sőt, Matovič szerint a javasolt 3,4 milliárd euró sem lesz elég, a deficit még néhány 100 millió euróval nagyobb lesz.

A pénzügyminiszter azt akarja, hogy a kormány 300 millió eurós tartalékot hozzon létre.

„Legalább a tizedét tegyünk félre annak a második félévre, amennyi kárt a COVID okozott az első félévben”

- mondta.

Az OĽANO elnöke azzal vádolta meg Sulíkot, hogy nem is ismeri a beterjesztett javaslatot, hiszen három egyeztetést tartottak róla, de egyiken sem vett részt. Sulík ugyanakkor nem sokkal korábban a saját sajtótájékoztatóján azt mondta, nem kell személyesen részt vennie ezeken a találkozókon, mert ott vannak a szakértői. Matovič szerint teljesen elfogadott módszer, hogy az állami költségvetés módosításáról gyorsított eljárásban tárgyaljanak.

