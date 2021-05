Narancsba borulnak a dunaszerdahelyi vendéglők, és a NAKA-val ellentétben a gazdasági miniszter kezd elfáradni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Szerda annyiban hálás nap az aznapi húzótémák összefoglalója szempontjából, hogy ilyenkor általában ülésezik a kormány, és a miniszterek nem mennek el némán a lakosságot leginkább foglalkoztató kérdések mellett. Ilyen tárgykör már egy éve a koronavírusos helyzet, és jól eső érzés arról beszámolni, hogy tovább javul az ország járványügyi állapota.

Ismerkedjünk meg a narancssárga szabályokkal!

A javuló tendenciáját jól mutatja, hogy a következő hétfőtől már 13 járás tartozik majd a Covidos automata szerinti narancssárga besorolásba: a Dunaszerdahelyi járás mellett többek közt a Nyitrai, az Érsekújvári, a Rozsnyói, a Vágsellyei, a Szenci járás és a főváros is. Komárom, Galánta és Léva - remélhetőleg már csak - egy fordulóra még rózsaszín marad. A narancsos régiókban az emberek már behúzódhatnak a vendéglátók belső tereibe elfogyasztani ezt-azt, csak arra kell ügyelniük, hogy egy asztalnál ne legyenek négynél többen. Főleg, ha nem egy háztartás tagjai. Ha mondjuk Szerdahelyen egy hattagú szabálykövető társaság jönne össze egy vendéglőben, ketten kénytelenek lennének a többi havertól két méterrel arrébb ücsörögni, és abban reménykedni, a járás mihamarabb sárgára vált, ahol már engedélyezett az a luxus is, hogy hatan üljék körbe a kocsmai bútordarabot.

Rugalmas a külügyér

Erre a fokozatos javulásra egészen jó eséllyel pályáz szinte mindegyik régió, aminek az egészségügyi miniszter a megmondhatója. Országosan kevesebb mint 800 fertőzött szorul kórházi ellátásra, az utóbbi három napban húsz alá csökken a vírus miatti elhalálozások száma és naponta mintegy 20 ezren kapják meg a vakcinát. Már szinte nincs megszabott korhatár sem a Moderna vagy a Pfizer oltóanyagra való jelentkezésnél. Szlovákiai léptékben mérve ezek az adatok arról szólnak, hogy a vakcinázás irama felpörög, ezért egyre inkább kínzóvá válik a kérdés, mikor kaphatunk olyan hazai oltási igazolványt, amit a szomszédban is elismernek. Ebben a kérdésben megszólalt a külügyminiszter is, aki nagyra értékeli, hogy az egészségügyi tárca igyekszik behozni Szlovákia lemaradását az igazolványok terén. „Amint technikailag erre készen állunk, abban a pillanatban felvesszük a kapcsolatot Csehországgal, Magyarországgal, Lengyelországgal és Németországgal” - hangzik Ivan Korčok rugalmasságot feltételező ígérete.

Sulík belefáradt a civakodásba

Amilyen energikus a külügyér, olyan fásulttá vált az őt miniszteri pozícióba helyező gazdasági miniszter, aki a koalíciós SaS párt elnöke is egyben. Richard Sulíknak ugyanis annyira kezd agyára menni Igor Matovič pénzügyminiszter viselkedése, hogy azt találta mondani, ő már belefáradt a vele folytatott huzavonába. Szerinte a kormány legerősebb pártja elnökének soha nem is kellett volna a kormányfői pozícióból a pénzügyminiszterire váltania. A kettejük közötti legutóbbi csörte a következő állami büdzséről szól, hiszen továbbra sincs megegyezés a koalícióban az idei költségvetés kiegészítéséről. Míg a pénzügyminiszter 3,4 milliárd eurós emelést szeretne, addig az SaS - a felelős költségvetés pártjaként - szeretné megnézni, hogy mire kell ennyi pénz, mivel nem öt koronáról van szó. Sulík jelezte azt is, hogy Matovič mindennel foglalkozik, csak a miniszteri munkájával nem, hiszen a pénzügyminiszter miatt hetek óta késik a kulturális vállalkozások számára jóváhagyott 26 milliós Covid-támogatás kifizetése is.

Ez a kormány a legjobb alternatíva

Szinte nincs olyan hét, hogy a négypárti koalíción belül ne balhéznának össze a politikai partnerek, de mindig akad egy józan hang, amelyik figyelmezteti a többieket. Most Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes szólalt meg, és elmondta a meggyőződését, miszerint bár vannak konfliktusok a kormányban, de még mindig ez a kabinet a legjobb alternatíva. Egy előrehozott választás - amit az ellenzék népszavazás útján is próbál kierőszakolni - szerinte katasztrófa lenne az országra nézve.

Kvietiket ismét fülön csípték

Amíg ez a veszekedő, de még így is inkább korrupcióellenes csapat áll a kormányrúdnál, addig a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség rendőrei is teszik a dolgukat. Olyannyira, hogy szerdán nyolc személyt vettek őrizetbe a Szlovák Földalap működésével összefüggésben. Az egyik lekapcsolt férfi az az SNS-hez közel álló Martin Kvietik üzletember, aki tavaly nyártól idén márciusig már előzetesben ült. Jelenleg is több ügy miatt büntetőeljárás folyik ellene, amelyek közös nevezője, hogy az előző kormány idején kenőpénzeket fizettek ki simlis agrártámogatásokért cserébe.

Sidó Árpád