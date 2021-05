LÉNYEG: Hétfőn összeültek az ország erős emberei, de a titkos megbeszélés ténye csütörtökre már ki is szivárgott

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR - illusztrációs felvétel

Összeült a hét elején az ország 10 legnagyobb hatalmú embere – az államfő, a kormányfő, a parlament elnöke, az SIS új igazgatója, a belügyminiszter, a rendőrfőkapitány, a főügyész stb. –, talán csak a védelmi minisztert felejtették otthon – és valami furcsa véletlen folytán Igor Matovičot.

Négy napig volt titkos a titkos találkozó

A megbeszélésük tartalma titkos, pontosabban bizalmas, de annyi azért kiszivárgott, hogy az SIS szerint a rendőrség „manipulál” az egyes, a médiában is gyakran ragozott ügyek esetében. Természetesen mindjárt felmerült, hogy az erős emberek az SIS korábbi igazgatójának Vladimír Pčolinskýnek az ügyéről beszéltek, aki ugye most éppen börtönben várja, hogy befejeződjön ügyében a nyomozás.

Állítólag Pčolinský rájött, hogy a NAKA-ban összeesküvésre készülnek, de mielőtt ezt leleplezhette volna, a NAKA letartóztatta az SIS elnökét.

Persze ezt a verziót jobbára a Sme rodina politikusaitól hallhatjuk, akik megtették Pčolinskýt az SIS igazgatójának. Az azonban mindenképpen furcsa, hogy néhány hete lemondott a NAKA igazgatója és igazgatóhelyettese is. A szupertitkos, lehallgathatatlan helyiségben megvalósult találkozót négy napig sikerült is elhallgatni, lehet, hogy pár nap múlva az ott készült hangfelvétel is megjelenik …

A NAKA újra lecsapott

A bűnügyeknél maradva, csütörtökön ismét lecsapott az előbb említett NAKA, ezúttal

a Szlovák Földalap előző és jelenlegi vezetésének több tagját vitték be, összesen nyolc embert, köztük a Hídhoz köthető egyik alelnököt is.

Állítólag egy jövedelmező pénzszerzési módszert találtak ki, valószínűleg még az előző kormány idején, de azt a jelenlegi kormány által kinevezett vezetés sem akarta elengedni.

Szombatra (talán) kész lesz a szlovák COVID Pass

A hétvégére már biztosan elkészül a nemzetközileg is érthető szlovák oltásigazolás.

Vagyis az egészségügyi tárcának csaknem 5 hónappal az oltások megkezdése után sikerült egy olyan nyomtatványt összeállítania, amelyen már angolul is rajta lesz, hogy mit adtak be a páciensnek a COVID ellen.

Persze ezt csak az újonnan oltottak kapják meg első körben és ha minden igaz, akkor szombattól. Jó hír azonban, hogy hétfőtől e-mailban kérhetik azok is, akik korábban kapták meg az oltás első vagy mindkét adagját. Bízzunk benne, hogy a rendszer tényleg működni fog, és nem is fagy le, amikor egyszerre másfél millió e-mailt kell majd fogadnia és megválaszolnia. Ha netán mégsem működik, akkor már csak egy hónapot kell vármni, és június végén elindul az uniós Green Pass vagy COVID Pass is.

Jövő héten megtudjuk azt is, hová utazhatunk a nyáron

Hamarosan megérjük azt is, hogy itthon sem kell majd karanténba vonulni, ha biztonságos országból tértünk haza. Martin Klus külügyi államtitkár bejelentette, hogy elkészült az utazási COVID-szemafor, igaz, még a kormánynak rá kell bólintania. Ami azonban világos, hogy az oltottak és a betegségen legfeljebb 180 nappal korábban átesetteknek nem kell majd teszteltetniük magukat biztonságos országból való hazatéréskor, és a többieknek is elég lesz egy teszt ahhoz, hogy elkerüljék a karantént. Persze az oltás a biztosabb megoldás. Klus azt is elárulta, hogy a szemafor egy hét múlva, május 27-én lép majd életbe.

Jó hír a Szövetségnek, rossz a koalíciónak

Csütörtökön egy újabb közvélemény-kutató ügynökség erősítette meg a magyar pártokat abban, hogy érdemes összefogni: az AKO május elején felvett adatok alapján 5,3 százalékra mérte a Szövetséget. Persze ez még csak egy paraszthajszállal van a vonal felett, ráadásul csak felmérés, de talán ad egy lökést a pártok gyorsabb egyesüléséhez.

Mert amióta márciusban bejelentette az MKP, a Híd és az Összefogás, hogy megegyeztek, és Szövetség néven hoznak létre közös pártot, mintha megállt volna az idő, nem nagyon történt látható előrelépés.

A felmérés ugyanakkor megerősítette, hogy a jelenlegi kormánypártok nem igazán tudnának kormányt alakítani, az OĽaNO továbbra is 10 százalék alatt, a Za ľudí pedig a parlamenti küszöb alatt tanyázik. Kérdés, hogy az utóbbi napok koalíciós botrányai, Kollár és Kolíková, Matovič és Sulík veszekedései minden koalíciós pártnak egyformán ártanak-e, vagy lesznek olyanok, amelyek erősödni tudnak tőle. Persze csak a másik rovására. Addig pedig Pellegrini felkészül a következő parlamenti választásra és talán a kormányzásra is.

