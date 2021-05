Még a beoltottak sem érezhetik magukat teljes biztonságban, a vírus indiai változatáról túl keveset tudunk

A beoltott személyek is könnyen megfertőződhetnek, ha rizikós országba utaznak - nyilatkozta a DenníkN lapnak adott interjúban Alexandra Bražinová járványügyi szakember.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Az epidemiológus szerint a lakosság 70 százalékának meg kell kapnia a vakcinát ahhoz, hogy kialakujon a hosszabb távon védettséget jelentő nyájimmunitás. Felmerül a kérdés, hogy az oltásra jelentkezőket mivel lehetne motiválni. Bražinová úgy véli, ezzel majd akkor kell foglalkozni, ha már minden vakcina iránt érdeklődő személyt beoltottak. Jelenleg még nem tartunk itt, sokan várnak a sorukra. Ezért nem is lenne igazságos, ha a különböző rendezvényeken való részvétel lehetőségét oltási igazolványhoz kötnénk. Amint az összes jelentkező megkapja az oltóanyagot, különböző lépésekkel motiválhatjuk a többieket. Dubajt hozza fel példaként, hogy a közel-keleti országban csak a beoltottak vehetnek részt sport- és kulturális eseményeken, illetve számukra adatik meg az, hogy szállodai szobát vegyenek ki. Az ilyen kérdésekkel már ma fogalkozni kell nálunk is.

Ami a koronavírus indiai változatát illeti, a szakember a hazai óvintézkedéseknek tekintettel kell lenniük erre a variánsra. Tavaly karácsonykor Nagy Britanniából került be Szlovákiába a Covid rendkívül agresszív brit verziója, és a szigetországban már most is nagyon elterjest az indiai mutáns. A külföldre utazás szabadsága mellett nagy a valószínűsége, hogy ez onnan tovább terjed mindenfelé. Ennek a következményeit még nem látjuk be pontosan, mert

nem ismerjük az indiai változat képességeit. Csupán annyit tudunk, hogy fertőzőbb, mint az eredeti kínai vírus, és legalább annyira, ha nem fertőzőbb, mint a brit variáns.

Még az is a kutatások tárgya, hogy a Covidon átesettek vagy a vírus elleni vakcinával beoltottak immunválaszát képes-e kicselezni. Ha igen, akkor Bražinová szerint az fenyegetést jelent. Mert ha nagyon elterjed, akkor a beoltottak sincsenek biztonságban.

Ami meg a külföldre való utazást illeti, a járványügyi orvos mindenkit arra kér, oltassa be magát minél hamarabb. Ha már külföldi kiruccanást tervez az ember, akkor lehetőleg olyan országba menjünk kirándulni, ahol kedvezőbb a járványügyi helyzet. Az Európai Unió országaiban jelenleg elfogadhatóak az állapotok. Mindenhol csökken az új fertőzöttek száma. Ettől még a járvány által kikényszerített hármas szabályt mindenhol be kellene tartanunk, ami a szájmaszk viseléséből, a távolságtartásra ügyelésből, valamint a kéz fertőtlenítéséből áll. Ez érvényes akkor is, ha már be vagyunk oltva, hiszen az kiválóan véd minket, de mégsem száz százalékosan. Bražinová maga Indiába vagy Brazíliába sem utazna, mert a kockázatosnak tartott országokban nagyobb a valószínűsége, hogy a beoltottak is megfertőződhetnek.

(DenníkN)