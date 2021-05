Beoltották már vagy átesett a víruson? Szinte mindegy is. Aki mondjuk bevásárolni ugrik át Ausztriába, arra otthon karantén vár

Bár a beléptetési rendszer enyhítése miatt már könnyebben juthatunk be Ausztria területére, a szlovákiai határátkelőkön nem változtak a feltételek. Aki tehát csak átugrik bevásárolni a szomszéd országba, amikor visszatér Szlovákiába, kötelezően házi karanténba kell vonulnia. Erről a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivője számolt be.

Ez vonatkozik a beoltott személyekre és a koronavíruson átesettekre is, bár erre a két csoportra a karantén időtartamát tekintve enyhébb mértékű a rendelkezés. Az ÚVZ rendelete néhány kivételt sorol fel, akikre nem érvényes a karanténről szóló szabály. Ilyen például a szállítmányozó cégek sofőrjei, valamint a vonatok és repülőgépek legénysége, személyzete is. A szomszéd országokból - beleértve Ausztriából - ingázókra is más szabályok érvényesek.

A hivatal szóvivője megjegyezte, hogy feltételezik, az országhatárnál érvényes beléptetési rendszer rövid időn belül változni fog, az úgynevezett utazási Covid-szemafortól függően, amely dokumentummal már foglalkozik a kormány.

Martin Klus külügyi államtitkár csütörtökön a Facebook-oldalán adott hírt arról, hogy elkészült az utazási szemafor. Az elfogadásra váró anyag szerint az Európai Unió a zöld zónába tartozna, azokkal az Európán kívüli országokkal együtt, ahol magas az oltási arány és kedvező az epidemiológiai helyzet.

