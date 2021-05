Elkészült minden idők legjobb focistáinak álomcsapata

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is bekerült minden idők legjobb férfi futballistáinak álomcsapatába a sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szavazásának eredményeképpen.

Facebook (IFFHSMEDIA)

A Barcelona argentin és a Juventus portugál világsztárja mellett a brazilok Fekete Gyöngyszeme, vagyis Pelé kapott még helyet a csatársorban, míg az argentinok tavaly elhunyt klasszis támadójának, Diego Maradonának a középpályán jutott hely a top tizenegyben, amelynek tagja lett még a régi sportági nagyságok közül Beckenbauer, Cruyff és a kapus Jasin is.

Nem fért be viszont az álomválogatottba Ronaldo Nazário, a brazil labdarúgás egy másik ikonikus alakja, akit a B csapatba szavaztak be - mások mellett Zidane, Platini, Gerd Müller és Di Stéfano társaságában - a voksolásban részt vett újságírók, volt futballisták és az összes kontinenst képviselő szakemberek.



A férfi labdarúgók álomcsapata az IFFHS-nél:

----------------- -------------------------

Lev Jasin (Szovjetunió) - Cafú (Brazília), Franz Beckenbauer (Németország), Franco Baresi (Olaszország), Paolo Maldini (Olaszország) - Xavier Hernández (Spanyolország) - Diego Maradona (Argentína), Johan Cruyff (Hollandia) - C. Ronaldo (Portugália), Pelé (Brazília), Lionel Messi (Argentína)



A B válogatott:

---------------

Gianluigi Buffon (Olaszország) - Carlos Alberto (Brazília), Bobby Moore (Anglia) Daniel Passarella (Argentína), Roberto Carlos (Brazília) - Lothar Matthäus (Németország) - Zinedine Zidane (Franciaország), Michel Platini (Franciaország) - Ronaldo Nazário (Brazília), Gerd Müller (Németország), Alfredo Di Stéfano (Argentína/Spanyolország)

MTI