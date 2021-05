FELMÉRÉS: Fico újra többet ér, mint Matovič, a Smer ott liheg az SaS nyakában

A Peter Pellegrini-féle Hlas támogatottsága állandósulni látszik, de erősödött az SaS és a Smer is, gyengült viszont az OĽaNO, és zuhanórepülést vett a Za ľudí. A szlovákiai magyarokat képviselő pártokból alakuló Szövetség viszont most épp a parlamenti küszöb alatt maradna.

Robert Fico (Fotó: TASR)

22,4%-kal a Hlas-SD nyerne egy most esedékes parlamenti választáson a Focus közvéleménykutató intézet Markízának készített felmérése szerint. A pártnak egy hónappal ezelőtt egy tized százalékkal volt alacsonyabb az eredménye.

Egy százalékkal javult az SaS és a Smer támogatottsága is, Robert Fico pártjára egyre többen szavaznának ismét, és tulajdonképpen ott lihegnek Richard Sulíkék nyakán.

Ezzel szemben a szavazóknak egyre kisebb hányada voksolna az Igor Matovič vezette OĽaNO-ra, amely az áprilisi 9,2% után most csak 8,8%-ig jutna. A második legerősebb jelenlegi kormánypárt kilátásai se túl jók, de a Sme rodina továbbra is 7% felett teljesít (ezúttal 7,2%, legutóbb 7,4%).

Alig mozdult el két, jelenleg parlamenten kívüli párt támogatottsága, melyeket viszont az utóbbi hónapokban rendre a parlamentbe mérnek. A PS lényegében csak koalíciós indulása miatt nincs a parlamentben egy éve, azóta rendre 6-8% körüli preferenciákat produkálnak, most ez épp 6,1%-ot jelent (szemben például az AKO ügynökségnél mért 8,5%-kal). A KDH pedig csakúgy, mint egy hónapja, most is a választók 5,7%-ának szavazatára számíthatna.

Nem jutna be a parlamentbe a Marian Kotleba-féle ĽSNS (4,9%), noha a Focusnál erősebbnek tűnnek, mint az AKO-nál, ahol megelőzi őket a pártból kilépők által alapított Republika nevű formáció támogatottsága is. Kotlebáék egyébként áprilisban még 4,3%-on álltak, és a Focusnál is behúzott eléjük Milan Mazurek társasága (4,7%), amely viszont most csak 4,5%-ot szerezne.

A Focus legutóbb kereken a küszöbértékkel parlamentbe mérte a Szövetséget, most viszont 4,8%-kal kiszorulnának onnan.

Végezetül rettentően rosszak a kilátásai a kormánykoalíció legkisebb pártjának, a Za ľudí-nak, amelyet az áprilisi 4,8%-hoz képest most csak a szavazók 3,5%-a tartaná érdemesnek a szavazatára.

Ami a parlamenti mandátumokat illeti, Peter Pellegrini (45) Robert Ficoékkal (24) és Boris Kollárékkal (15) kényelmes többséget alkothatna (84 képvsielővel), míg egy Pellegrini és Fico nélküli koalíciónak 81 képviselője lenne (SaS - 25, OĽaNO - 18, Sme rodina - 15, PS - 12, KDH - 11). 82 képviselője lenne együtt a Hlasnak, az SaS-nek és a PS-nek.

(Tvnoviny.sk)