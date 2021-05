Dunaszerdahelyen mától bent elég a szájmaszk, kint még az sem kell, Komáromban és Galántán viszont még egy fokkal rosszabb a helyzet – mutatjuk a hétfőtől érvényes szabályokat!

Az egészségügyi minisztérium pénteken összegezte a járásokra vonatkozó enyhítéseket, amelyek mától érvénybe lépnek.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Hétfőtől már csak két járás lesz bordó, 11 pedig piros besorolású. A legtöbb járás mától rózsaszín, köztük a Galántai, Komáromi, Lévai, Losonci és a Rimaszombati, 13 pedig még ettől is enyhébb, narancssárga besorolást kap, ide tartozik a Dunaszerdahelyi, az Érsekújvári, a Vágsellyei, a Szenci, a Rozsnyói, a Pozsonyi I – V., a Liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš), a Nyitrai, a Partizánskei, a Prievidzai, a Žarnovicai, a Garamszentkereszti (Žiar nad Hronom) és az Aranyosmaróti (Zlaté Moravce) járás. Akad két olyan járás is, amely hétfőtől már az ennél is enyhébb sárga besorolású lesz, ez a Galgóci és a Nagytapolcsányi (Topoľčany).

A narancssárga járásokban:

beltéren már nem lesz kötelező a reszpirátor, elég lesz egyszerű szájmaszkot viselnünk, hasonló a helyzet a tömegközlekedési eszközökön

kültéren pedig már csupán a tömegrendezvényeken lesz kötelező a szájmaszk

a wellnessekben, fürdőkben, akvaparkokban a szektorkapacitás legfeljebb 30 százalékát lehet kihasználni vagy maximum 500 vendéget fogadhatnak (az akvaparkok belső szolgáltatásainak igénybe vételéhez védettségi igazolás szükséges: a Pfizer vagy Moderna vakcinái esetén a második oltást követően 14 napnak, az AstraZeneca esetében az első oltás után 4 hétnek kell eltelnie vagy 14 napnak bármelyik vakcina első adagja után, ha az illető az elmúlt 180 napban átesett a fertőzésen, illetve fel lehet mutatni legfeljebb 72 órás PCR/LAMP-tesztet vagy 24 órás antigéntesztet),

a színházakban és a mozikban a kapacitás legfeljebb 50 százalékát lehet elfoglalni, kültéren maximum 500, beltéren 250 személy tartózkodhat, állóhelyek esetében beltéren 50en, a szabadban 100-an lehetnek,

a mesterséges fürdők kapacitásának maximum 30 százalékát lehet megtölteni,

a szállások esetében nem korlátozzák a szobák kapacitását,

az éttermek és kávéházak beltereiben is lehet fogyasztani, egy asztalnál legfejlebb négyen lehetnek vagy olyanok, akik egy háztartásban élnek, az asztalok között kétméteres távolságot kell hagyni, ha pedig a vendég nem fogyaszt éppen, kötelező feltennie a maszkot. Ez a szabály a bevásárlóközpontokban működő éttermekre is vonatkozik. Mivel beltériek, már ott is lehet fogyasztani. A fogyasztás ugyanakkor csak ülőhelyeken történhet.

a fitneszközpontokban, edzőtermekben 20 vendég lehet vagy 15 négyzetméterre egy vendéget kell számolni,

a galériák, múzeumok, kiállítások legfeljebb 15 fős csoportokban látogathatók,

a zenés, filmes, színi vagy egyéb művészeti tömegrendezvényeken maszkot kell viselni, a szervezőnek két hétig rendelkeznie kell a résztvevők telefonos vagy emailes elérhetőségével, az ülőhelyek maximum 50 százalékát lehet elfoglalni, kültéren legfeljebb 500-an, betéren 250-en lehetnek, legalább egy helyet ki kell hagyni a vendégek közt, állóhelyek esetében beltéren legfeljebb 50-en, a szabadban 100-an lehetnek, a mozitermekben tilos a fogyasztás, egyéb helyiségekben a fogyasztás azzal a feltétellel engedélyezett, hogy legfeljebb 4-en ülnek az asztalnál, azok között pedig kétméteres távolság van,

lagzikat beltéren legfeljebb 50, a szabadban 100 fővel lehet tartani,

rendezvényekre 72 óránál nem régebbi PCR/LAMP-teszt vagy 24 óránál nem régebbi antigénteszt szükséges vagy igazolásra arról, hogy az elmúlt 180 napban átestünk a fertőzésen vagy arról, hogy megkaptuk az oltást (a Pfizer vagy Moderna vakcinái esetén a második oltást követően 14 napnak, az AstraZeneca esetében az első oltás után 4 hétnek kell eltelnie vagy 14 napnak bármelyik vakcina első adagja után, ha az illető az elmúlt 180 napban átesett a fertőzésen).

a bordótól jobb besorolású járásokban a munkáltatón múlik, hogy hagyja otthon dolgozni az alkalmazottait, vagy behívja őket a munkahelyükre. Egy jogászi vélemény szerint viszont ezt csak akkor teheti meg, hogy ha a munkája nem végezhető otthonról. A munkahelyen pedig biztosítani kellene, hogy különböző emeleteken vagy épületrészeken dolgozók ne találkozzanak.

A rózsaszín járásokban:

még kötelező beltéren a reszpirátor, hasonlóképpen a tömegközlekedési eszközökön is.

kültéren is kell szájmaszkot viselni, ha mások, velünk nem egy háztartásban élők közelében vagyunk

a wellnessekben, fürdőkben, akvaparkokban 15 négyzetméterre egy személyt lehet számítani, legfeljebb 10 vendég lehet egyszerre,

a színházak, mozik kapacitásának legfeljebb 50 százalékát lehet megtölteni, de a szabadban legfeljebb 500, beltéren maximum 250 személy lehet, fogyasztani csak kültéren lehet,

a mesterséges fürdőkben legfeljebb 10 személy vendég lehet,

a szálláshelyek szobáiban legfeljebb 2 felnőtt tartózkodhat vagy olyan személyek, akik egy háztartásban élnek,

csak a teraszokon lehet fogyasztani az éttermekben és a kávézókban, ahol kétméteres távolságot kell tartani az asztalok közt, csak ülve lehet fogyasztani és fel kell tenni a maszkot, amint befejeztük a fogyasztást,

az edzőtermekben legfeljebb 15 vendég lehet vagy 25 négyzetméterre egy személyt számolva,

a galériák, múzeumok, kiállítások legfeljebb 10 fős csoportokban látogathatók,

a zenés, színi, filmes és egyéb tömegrendezvényekre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a narancssárga járásokban, azt leszámítva, hogy a rózsaszín régiókban nem lehet álló közönség és a fogyasztás sem engedélyezett,

a lagzikat beltéren legfeljebb 25, a szabadban maximum 50 fővel lehet megtartani, ezek azonban nem lehetnek éttermek beltereiben, azoknak ugyanis a rózsaszín járásban zárva kell tartaniuk.

