Bob Dylan 80 éves

Bob Dylan, a rockzene egyik legnagyobb hatású egyénisége, az első és mindeddig egyetlen irodalmi Nobel-díjas zenész május 24-én tölti be 80. életévét.

A minnesotai Duluth városában született Robert Allen Zimmerman néven zsidó középosztálybeli családban. A középiskolában több együttese is volt, majd a legendás folkénekes, Woody Guthrie hatására kezdte önmagát és az igazságot keresni, nagy hatást gyakoroltak rá a beat generáció költői és a modernisták is. Új nevet vett fel (nem az angol költő Dylan Thomas, hanem a Gunsmoke című western-sorozat seriffje, Matt Dillon hatására lett Bob Dillon, majd 1962-től hivatalosan is Dylan), otthagyta az egyetemet és egy szál gitárral New York bohémnegyedében kezdett zenélni.

Első, saját nevét viselő lemeze 1962-ben jelent meg, önálló dalszerzőként a következő évben megjelent The Freewheelin' Bob Dylanen mutatkozott be. A társadalmi igazságtalanságok ellen tiltakozó dalai - Blowin' in the Wind, A Hard Rain's a-Gonna Fall, The Times They Are a-Changin', Masters of War - egy nemzedék himnuszai lettek. Élete talán legtermékenyebb és legnagyobb hatású néhány éve alatt társa a mozgalomban, a zenében és a magánéletben is Joan Baez volt.

Az időkkel aztán Dylan is változott: amikor az 1965-ös newporti folkfesztiválon néhány számot elektromos gitáron adott elő, rajongói majdnem meglincselték, sokan kiábrándultak az "árulóból". Pedig később is dalba foglalta, ami az embereket foglalkoztatta, majdnem olyan harcosan-karcosan, mint korábban. Egy feltörekvő kanadai együttest vett maga mellé és a The Band társaságában az amerikai rockzenét is megújította.

Első "elektromos" lemezén, az 1965-ös Highway 61 Revisited című albumon rukkolt elő a Like a Rolling Stone című dallal (minden idők egyik legnagyobb hatású dalának kéziratát 2014-ben kétmillió dollárért árverezték el), klasszikus lett a Blonde on Blonde című album is.

1966 nyarán majdnem végzetes motorbaleset érte, csak másfél évvel később lépett ismét színpadra. Az 1967-es John Wesley Harding című korongon jelent meg a Jimi Hendrix által emlékezetesen feldolgozott All Along the Watchtower, a csalódott, kicsit fásult zenész ezután még színtiszta country albumot is készített. Szerepelt Sam Peckinpah Pat Garrett és Billy, a Kölyök című westernjében is, az általa írott filmzenében csendült fel a Knocking On Heaven's Door.

A hetvenes évek elején minden rosszra fordult körülötte: a kritika csépelte, felesége otthagyta, filmje megbukott. Néhány év alatt magára talált és megtalálta a vallást is. Csaknem egy évtized után ismét teltházas turnéra indult, a The Band társaságában készített Planet Waves élete első listavezető albuma lett. A közönség ezután - ha nem is a régi, de egy kiváló - Bob Dylant láthatott-hallhatott lemezein, fellépésein és beszállt a Traveling Wilburys elnevezésű, szupersztárokból alakult alkalmi bandába is.

Pályafutásának harmincadik évfordulóját hatalmas koncerttel ünnepelték a dalait előadó zenésztársak. 1997-ben életveszélyes szívfertőzéssel került kórházba, de még abban az évben művészileg is feltámadt, három Grammy-díjat kapott Time Out of Mind című albumáért, és első rockzenészként vehette át az egyik legrangosabb amerikai kulturális kitüntetést, a Kennedy Center életműdíját. 2000-ben a Pokoli hétvége című film Things Have Changed című daláért Oscar-díjat kapott. 2004-ben napvilágot látott háromkötetesre tervezett emlékiratainak első kötete Krónikák címmel. 2012-ben megkapta a polgári személyeknek odaítélhető legmagasabb amerikai kitüntetést, az Elnöki Szabadságérmet. 2016-ban nagy meglepetést kiváltva - első zenészként - irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki, amiért "új költői kifejezésekkel gazdagította az amerikai dalkincset." (A Nobel-gálán köszönő beszédét Patti Smith olvasta fel, a kitüntetést csak 2017 áprilisában vette át.)

Dylan mintegy háromtucat stúdióalbumot adott ki, tucatnyi élő lemeze jelent meg és megszámlálhatatlan kalózlemeze kering. Legutóbb nyolc év után, tavaly márciusban jelentkezett a Rough and Rowdy Ways című dupla lemezzel, amely első helyig jutott Angliában, ezzel a 79 éves Dylan lett a legidősebb zenész, akinek új dalokat tartalmazó lemeze listavezető lett.

Grammy-díjai, Oscar- és Nobel-díja, 125 millió eladott lemeze, számainak töméntelen átdolgozása mind azt bizonyítja, hogy Dylan a rockzene történetének egyik legnagyobb hatású személyisége. Versszövegei költeményként is olvashatók, munkásságát komoly egyetemeken tanítják. A rock halhatatlanja, a Time magazin beválasztotta az elmúlt évszázad száz legjelesebb amerikai személyisége közé, egy másik voksolás szerint Like a Rolling Stone című dala volt az, amely leginkább "megváltoztatta a világot".

2007-ben I'm Not There - Bob Dylan életei címmel film készült róla, amelyben élete különböző szakaszaiban hét színész - köztük Cate Blanchett - bújt a bőrébe. 2013-ban első rockzenészként választotta tiszteletbeli tagjává az Amerikai Művészeti és Irodalmi Akadémia, ugyanabban az évben a francia Becsületrenddel is kitüntették. 1971-ben experimentális szövegeiből publikált kötetet Tarantula címmel, két évvel később dalszövegeiből és rajzaiból adott közre könyvet. Néhány éve Heaven's Door márkanév alatt saját whiskykollekciót dobott a piacra.

Magyarországon 1991-ben és 2003-ban lépett fel. A képzőművészként is ismert zenész alkotásaiból két éve Szegeden rendeztek kiállítást, ugyancsak 2019-ben egy másik rocklegenda, Neil Young társaságában indult turnéra. A tavalyi év végén jelentették be, hogy a Universal Music Publishing Group az "évszázad legjelentősebb zeneműkiadói megállapodását" megkötve a zenész valamennyi addigi dalának tulajdonjogát megvásárolta.

Dylan 80. születésnapját világszerte számos virtuális és nézők előtt rendezett koncerttel ünneplik.

