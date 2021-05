Csallóköz nyugati felében szabadabban lélegezhetünk az utcán, még akkor is, ha tudjuk, Csonti nem csípte  Horváth Lehelt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Most már a településeink utcáit járva is szembetűnő, hogy Szlovákiában lecsengőben a koronavírus második hulláma. Egy csomó, narancssárga figyelmeztetéssel jelölt déli járásban - köztük mondjuk a Dunaszerdahelyiben, az Érsekújváriban és a Szenciben - már nem kell szájmaszkot viselnünk, ha elhagyjuk a lakásunkat, egészen addig, amíg bele nem botlunk egy spontán tömegrendezvénybe. De lássuk be, ennek a valószínűsége most még nem túl nagy. Ettől még igaz, hogy a hazai járványhelyzetre jellemző, hogy az erre szakosodott specialisták már csak szinte nagyítóval találnak új fertőzöttet az országban. Míg május első felében százas nagyságrendű koronavírusosról voltunk kénytelenek beszámolni, hétfőn mindössze 19 páciens akadt fent a szűrővizsgálaton. És ilyen kedvező adatokkal legutoljára tavaly nyár végén dicsekedhettünk.

Kaphatunk egy világot jelentő papírt

Az idei nyarat még esőfelhő takarja, de már spekulálhatunk, hogy mihez kezdünk, ha egyszer tartósan kisüt a nap. A fantáziánknak szárnyat ad az is, hogy az itteni illetékesek is összekapták magukat, és végre kérvényezhetünk külföldi utazásra is alkalmas oltási igazolást. Nem éppen tökéletesen, de már beüzemelték ezt a rendszert, és akit már legalább az első adag vakcinával beoltottak, az elektronikus formában 24 órán belül megkaphatja a kívánt dokumentumot. Azonban tanácsos a külföldi kiruccanás előtt ellenőrizni, hogy egy ilyen papír biztosít-e kedvezményes beutazást a kiszemelt országba. Ezt a vakcinás okmányt nem az idők végezetéig kell meglobogtatni az egyenruhások előtt, az csupán az egységes európai uniós "igazolvány" rendszerének indulásáig, legkésőbb várhatóan augusztus 11-ig lesz érvényes.

Válaszút előtt állunk

Ez az ideiglenes flepni talán csak a társadalom egy aránylag vékony rétegének, az utazást bevállalóknak jelent motivációt, hogy beadassák maguknak az oltóanyagot. Pedig ennél sokkal több embert kellene megmozgatni, hogy a sokat ragozott nyájimmunitást elérjük. Jelenleg másfél milliós a táboruk azoknak, akik megkapták a szérumot, és ez édeskevés. Egy borúlátó banki adatelemző szerint júniusban kongani fognak az ürességtől az oltóközpontok. Pedig mindannyian válaszút előtt állunk: vagy beoltatjuk magunkat, vagy pedig megfertőződünk. Más lehetőség egyszerűen nem létezik. De most a rózsaszín szemüvegen keresztül nézve például a Covid-automata szerinti narancssárga régiókban az emberek nem érzik magukat közvetlen veszélyben, még ha valahol tudják is, hogy ősszel beüt a fertőzés harmadik hulláma.

Csonti mint tanú

Hétfőn a Horváth Lehel ellen zajló maffiaperen a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi maffia egykori sírásóbrigádjának vezetője, Nagy Zsolt, ismertebb nevén Csonti jelent meg tanúként. A Specializált Büntetőbíróság szenátusa előtt a súlyos Covid-betegségből nemrég felépülő, 22 éves szabadságvesztését töltő Nagyról kiderült, sose szívlelte a vádlottat. Az érzelmeken kívül viszont arról is lehullt a lepel, hogy egy 45 millió koronás lopás során a bűnszervezet tagjai egymást is gátlástalanul meglophatták. Szóba jöttek még korrupt bírók és ügyészek is, valamint az is elhangzott, hogy Nagy Zsolt a saját szemével látta, ahogy a vádlott kivégez egy dunaszerdahelyi végrehajtót - aki 2004-ben tűnt el, és holttestét azóta sem találják.

"Nőiesedik" a NAKA

Érdekes hír érkezett a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség háza tájékáról is. Úgy hírlik, a NAKA-nak a 2012-es megalakulása óta első alkalommal lehet női igazgatója. Ugyanis a rendőri szerv eddigi vezetője, Branislav Zurian május közepén jelezte, távozik a rendőrség kötelékéből. Őt még a korábbi rendőrfőkapitány, a vizsgálati fogságban öngyilkosságot elkövető Milan Lučanský nevezte ki az ügynökség élére két évvel ezelőtt. Idén februárban aztán a titkosszolgálat korábbi helyettes vezetője azt állította, hogy Zurian szolgálati titkokat árult el neki egy magas rangú személy megfigyeléséről, és ezzel elindult a lavina. A múlt hét végén emiatt meg is gyanúsították a NAKA exfőnökét, és még házkutatást tartottak poprádi otthonában. Őrizetbe csak azért nem vették, mert éppen külföldön tartózkodik.

Lukasenka megbolondult

Ha már külföldre bolyongtunk a hazai hírek mentén, nehéz szótlanul elmenni amellett, ami az Európai Unió határmezsgyéjén történt. A kedvesen csak Európa utolsó diktátorának nevezett fehérorosz államfő, Aljakszandr Lukasenka kimaxolta vasárnap az állami terrorizmust, aminek a hullámai a pozsony külügyminisztéium falait verdesik. Történt ugyanis, hogy a belarusz elnök annyira rühelli az ellenzékét, hogy képes volt egy Athénból Litvániába tartó utasszálító gépet vadászgéppel eltéríttetni Minszkbe, csak hogy kézre kerítse az egyik uniós országból a másikba tartó újságíró honfitársát. Ilyet azért büntetlenül nem lehet csinálni, ennek a húzásnak még lesz folytatása.

