Szövetség: Liberalizálták a tankönyvpiacot, de a tankönyveket a szülőkkel fizettetik ki, a minisztérium a könyvek árának csak a töredékét adja

Egy kiselsősre 51 eurót, a többi évfolyamban tanulóra pedig fejenként mindössze 25,50 eurót ad tankönyvvásárlásra az oktatásügyi minisztérium, ami a tavalyinál is kevesebb. Pedig tavaly még „ingyenes”, vagyis a minisztérium által fizetett tankönyveket is kaphattak az iskolák, figyelmeztetnek a Szövetség politikusai. Egy gyermek tankönyvcsomagja akár 110 euróba is kerülhet, a különbözetet várhatóan a szülőknek kell majd kifizetni. Magyar nyelvű tankönyvekből még mindig nagyon kevés van.

Fotó: Paraméter

Minden szempontból hátrányos a tankönyvpiac liberalizációja a magyar iskoláknak, állítják a Szövetség létrehozásán dolgozó magyar pártok, az MKP és a Híd képviselői. A magyar tankönyvekből gyakorlatilag nincs választék, a könyvek jelentősen drágultak, és most kiderült az is, hogy a minisztérium a tankönyvek teljes árát sem fizeti ki. A helyzet sokkal rosszabb a tavalyinál, amikor a minisztérium elkezdte a tankönyvpiac megnyitását.

Rigó: borzasztóan rossz az irány

Elhibázott lépés a tankönyvliberalizáció Rigó Konrád, a Híd elnökségi tagja szerint szerint. „Az oktatási miniszter tavaly kijelentette, hogy komplex reformra nem készül, de konkrét lépéseket tesznek majd az oktatás javítása érdekében – mondta a Paraméternek Rigó. – Az egyik a tankönypiac liberalizációja volt, ami egy jól hangzó terv volt, de a megvalósítás nem sikerült.”

Úgy véli, hogy amit most látunk, az nem nevezhető a tankönyvpiac liberalizációjának, mivel egyrészt kevesebb pénzt adnak az iskoláknak, másrészt ezzel azt érték el, hogy elindult egy hatalmas tankönyvdrágulás.

„ A végén a szülőkkel fogják kifizettetni a könyvek árát. Mi ezt borzasztóan rossz iránynak tartjuk” – mondja Rigó.

További probléma szerinte, hogy a magyar iskolák számára kínálat sem létezik, nem lehet választani. Ez csak a nevében tankönyv-liberalizáció, de valójában nem az.

Rigó szerint az oktatási minisztérium vezetésének csak szóban fontos a magyar oktatás. „Rendkívül rossz az is, hogy az államtitkár, aki szóban nagyon fontosnak nevezi a nemzetiségi oktatást, ebben nem lépett, ugyanúgy nem lépett a kormánykoalíció parlamenti frakciójában ülő, a magát a magyarság képviselőjének nevező képviselő sem” – szúrt oda Rigó Filip Mónika (SaS) oktatási államtitkárnak és Gyimesi György parlamenti képviselőnek.

Becse: Bonyolult rendszer, drága könyvek

Amellett, hogy nincs pénz és a könyvek drágultak, a tankönyvek beszerzése is rendkívül bonyolulttá vált, mondta Becse Norbert, az MKP oktatáspolitikusa, a naszvadi alapiskola igazgatója. „Míg tavaly egy kiadói portálon be tudtuk jelölni, hogy milyen tankönyvből mennyi kell, addig most a különböző kiadók portáljain kell keresgélnie, és az árak is teljesen mások. Ugyanazt a könyvet akár 100 százalékos árkülönbséggel is árulják” – magyarázta Becse Norbert.

Emellett ő is a választékot kifogásolja.

„Ez nem az a liberalizáció, amiben reménykedtünk, hogy például a jobb színvonalú magyarországi tankönyveket is meg tudjuk majd vásárolni állami támogatással. Ez itt szóba sem jöhet” – jelentette ki Becse.

Már nincs ingyentankönyv, az állami támogatás viszont kevesebb

Egy elsős után 51, a többi évfolyamba járó tanulók után pedig fejenként ennek felét, 25,50 eurót fizet. Közben egy-egy tanuló tankönyvcsomagjának az ára – évfolyamonként változóan – a 100 eurót is meghaladja.

„Tavaly még az iskolák továbbra rendelhettek is ingyenesen tankönyveket, ahogy korábban is, emellett pedig kaptak egy bizonyos összeget pluszban tankönyvvásárlásra. Tehát volt ingyentankönyv, és volt pénz arra is, hogy rendeljenek az engedélyezett tankönyvekből” – magyarázta a Paraméternek Prékop Mária (Híd) oktatási szakember, az oktatási minisztérium korábbi főosztályvezetője. – Idén már nincs ingyentankönyv, és a tavalyihoz képest csökkent a tankönyvvásárlásra kapott összeg is. A 2-4. évfolyamban például gyerekenként 25,5 eurót kap az iskola.” Nem vigasztalja a magyar iskolákat, hogy a szlovákok még kevesebbet, mindössze 17 eurót kapnak gyerekenként.

Egy gyerek tankönyvcsomagjának az ára ennek a többszöröse.

„Az alsó tagozaton minden évfolyamban hozzávetőlegesen 100 euróba kerül a tankönyvcsomag, és ebben nincsenek benne azok a a tankönyvek, amelyek »nélkülözhetőek«, mint például a közlekedésismeret vagy a képzőművészeti nevelés, amit egy ügyes tanító nélkülözni tud. Csak a magyar ábécés könyv, olvasókönyv stb.” – magyarázta Prékop.

Ráadásul a könyvek sem egy árban vannak, még az azonos kötetek esetében is keresni kell a legolcsóbb értékesítőt. „Csak a szlovák nyelv és irodalomra használt úgynevezett Ypsilon-tankönyv 24,30 euróba kerül, vagyis egy másodikos tanuló tankönyvtámogatása már a szlovák könyvcsomagra elfogy” – magyarázta a szakember.

Számítása szerint az elsősök könyvcsomagja legolcsóbban 91,80 euróért, a másodikosoké 96,63 euróért, a harmadikosoké 112,37 euróért, a negyedikeseké pedig 111,54 euróért szerezhető be.

Márciusban Gröhling még ingyen tankönyvet ígért

Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter márciusban még teljesen mást mondott.

„Az a célunk, hogy az iskolákba új, színvonalas tankönyvek kerüljenek úgy, hogy a szülőknek ne kelljen hozzáfizetniük” - jelentette ki Gröhling.

A miniszter szerint az alsó tagozatokra 6 millió eurót szánnak, míg a felső tagozatra és a középiskolákra 8 milliót, vagyis összesen 14 milliót. Tavaly az iskolák 11 milliót kaptak úgy, hogy még a legtöbb tankönyvet ingyen kapták.

Az iskoláknak a szülőktől kell segítséget kérniük

Prékop szerint azonban ilyen alacsony központi támogatás mellett nincs lehetőség arra, hogy ne kérjenek pénzt valamilyen formában a szülőktől. „Ebből a 25,50-ből nem lehet megvenni a szükséges tankönyvek negyedét sem” – magyarázta Prékop.

Úgy véli, az iskolák megpróbálják minél kevésbé ráterhelni a tankönyvek költségeit a szülőkre. „Információim szerint a legtöbb iskolában megpróbálják igénybe venni a szülői szövetség támogatását, vagy a 2 százalékos támogatást. Igaz, ez is a szülőktől származik, csak nem közvetlenül a tankönyvekre kell befizetni” – magyarázza Prékop.

Az alsó tagozaton az sem megoldás, hogy egy könyvet több éven át használnak, mert azokba is írnak, azokba dolgoznak a gyerekek. „Ezek munkáltató tankönyvek” – mondta Prékop. Szerinte hamarosan ez lesz a jellemző a felső tagozatra is, vagyis ott is minden évben új tankönyveket kell majd használni.

Az oktatáshoz való jog korlátozása

Prékop úgy véli, hogy sok szerényebb anyagi helyzetben élő szülőnek – például aki a világjárvány miatt elveszítette állását – nagyon nehéz lesz kifizetni a tankönyvcsomagot, főleg akkor, ha több gyereke is iskolás korú.

„A kormány ezzel korlátozza a gyerekek oktatáshoz való alkotmányos jogát is, hiszen segédeszközök nélkül nem lehet tanulni” – mondta Prékop.

Nincs magyar könyvválaszték

A magyar iskolákban ráadásul értelme sincs a tankönyvpiac liberalizációjának, mivel a legtöbb tantárgyra csak egy tankönyvből lehet „választani”. Vagyis amit eddig központilag ingyen kaptak, azt most meg kell venni – részben – saját pénzből.

Míg a szlovák iskolák az alsó tagozatos osztályokban 274 könyv közül válogathatnak, addig a magyar iskolák számára csak 96 könyvet kínál az oktatási minisztérium.

Pedig a választék jobb is lehetne, de Prékop szerint egyes magyar nyelvű tankönyveket visszatart a minisztérium, pedig a szlovák változatukat a szlovák iskolák választhatják. „A Bero-Berová-Hoznová szerzőtrió matematika tankönyve a szlovák iskolákban engedélyezett, nagyon jó tankönyvsorozat, a kiadó lefordította magyarra, de még sem szerepel a választható tankönyvek között, pedig a magyar fordításnak nem kellene újabb engedély” – mondta Prékop.

Hasonló helyzetben van a most kifejlesztett Zábavná slovenčina című, magyar iskolák számára készült szlovák nyelv tankönyv, ami viszont nem nyerte el a minisztérium tetszését, nem vették fel az engedélyezett tankönyvek listájára. Ez is nehezen férne bele a minisztériumi támogatásba, mivel egy gyereknek a tankönyv, a képes melléklet és a CD-re írt hanganyag 32 euróba kerül.

Nem a minőség, az ár lesz a döntő

Amellett, hogy idén kevesebb a pénz, a könyvek is drágábbak lettek. „Van olyan könyv, ami 200 százalékkal kerül többe a tavalyinál” – mondta Prékop. Szerinte erre a drágulásra számítani lehetett, ez megfigyelhető volt például a nyelvkönyvek esetében is a korábbi években: amikor a minisztérium több pénzt adott beszerzésre, drágábbak lettek a könyvek.

Ráadásul minél kevesebb könyvet rendel egy iskola, annál drágábban kapja azokat, a nagyobb megrendelések esetében pedig az jelenthet gondot, hogy közbeszerzést kell kiírni. „A közbeszerzés is bonyolult, a szerzőt és a címet nem lehet beleírni a felhívásba, ami teljesen nonszensz a tankönyvbeszerzések esetében. Teljesen betarthatatlan feltételeket szabnak” – magyarázza Prékop. Az alsó tagozatos tanítóként dolgozó oktatási szakember szerint ez a liberalizáció nem segíti majd a jobb tankönyvek alkalmazását.

„Aszerint vesznek majd könyveket az iskolák, hogy mi az olcsóbb, nem pedig a minőség, a színvonal alapján” – véli Prékop.

Az ügyben megkérdeztük az oktatási minisztérium véleményét is, amint választ kapunk, cikkünket bővítjük.

- lpj -