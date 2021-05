Mičovský lemond, Heger magyarázkodik, Lengvarský kivár, a Szputnyik meg lassan ránk rohad

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Úgy tűnik, mindenki valaki más miatt viszi el a balhét. Az agrárminiszter például egy rosszul megválasztott vezető miatt kényszerül lemondani, a miniszterelnöknek pedig a titkosszolgálatok miatt kell magyarázkodnia. Játssza az alibistát az egészégügyi tárca vezetője is, ő meg a kormánybeli kollégáira mutogat, ahelyett, hogy döntene végre Szputnyik-ügyben.

Nem látta a fától az erdőt

Ma megtudtuk, hétfőn búcsút int a Heger-kormánynak Ján Mičovský földművelésügyi miniszter, aki a tárcájánál „meg nem érdemelt kiváltságok és kenőpénzek bonyolult rendszerét örökölte az előző kormányoktól“ – legalábbis a kormányfő szerint, aki viszont Matovičtól örökölte a zólyomi erdészt. Döntését Mičovský a Szlovák Földalapnál történt visszaélésekkel indokolta. A nyomozás szerint a földalapnál egy bűnszervezet működött, amelynek tagjai szervezett módon, folytatólagosan követtek el korrupciós bűncselekményeket, és éltek vissza hatalmukkal. A bebukottak között van az alap jelenlegi igazgatója, Gabriela Bartošová is, akit viszont éppen a jelenlegi miniszter ajánlott be a posztjára, és aki miatt most el kell vinnie a balhét.

Nem igazán sajnálja Mičovský távozását a tárca korábbi vezetője. Simon Zsolt szerint az agrárminiszter csődöt mondott tétlensége miatt, és a hivatalban töltött bő egy év alatt a miniszter fikarcnyit sem javított az ágazat helyzetén. Mičovský eddigi miniszterkedését egyébként többen is bírálták, az viszont elvitathatatlan, hogy egyike volt a korrupcióellenes harc jelentős személyiségeinek. Már csak ezért sem dönthetett másként, mint hogy megválik a miniszteri bársonyszékétől.

Heger a parlamentben magyarázkodhat

Alig ér haza a kormányfő Brüsszelből, szerdán máris sűrű program vár rá. A kormányülésen kívül tiszteletét teszi a parlamentben is, ahol a képviselőknek arról számol be, miért is kezdeményezett egy szupertitkos találkozót a titkosszolgálat épületében. A legfőbb közjogi méltóságok jelenlétében állítólag arról volt szó, hogy manipulálhatták néhány nagy korrupciós ügy kivizsgálását. Heger elöljáróban annyit elárult, hogy a híresztelésekkel ellentétben a megbeszélésen nem került szóba a már korábban lekapcsolt Vladimír Pčolinský ügye.

A SIS volt főnökével kapcsolatos az a hír is, hogy kedden úgy döntött a Legfelsőbb Bíróság, továbbra is vizsgálati fogságban marad a volt titkosszolga. Pčolinskýt még márciusban vették őrizetbe a NAKA emberei. Azzal gyanúsítják őt, hogy több tízezer eurónyi kenőpénzt fogadott el Zoroslav Kollár csődügyvédtől, aki cserébe állítólag azt kérte, hogy az SIS ne figyelje meg őt.

A szerdai rendkívüli parlamenti ülésre egyébként Ficóék kezdeményezésére és Pellegriniék heves bólogatása közepette kerül sor. Az már most borítékolható, hogy sok mindent nem fogunk megtudni a május 17-i titkos megbeszélés részleteiről, amelyet ugye nem véletlenül tartottak egy lehallgathatatlan helyiségben.

Szputnyik a láthatáron

Kedden kiderült, hogy majd a szerdai kormányülés után kiderül, megkezdik-e az orosz vakcina használatát Szlovákiában. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter egy mai rádióinterjúban elmondta, ha a kormány rábólint, ő gond nélkül aláírja a Szputnyik V vakcina hazai alkalmazását.

Mindenesetre elgondolkodtató, hogy bár megtehetné, a kormány egyetlen orvos tagja nem akar saját hatáskörben dönteni az oltóanyag sorsáról, inkább megvárja, hogyan vélekedik a dologról mondjuk a kulturális tárca vezetője, a környezetvédelmi miniszter vagy a már említett, távozóban lévő öreg erdész. De ne legyünk elégedetlenek, hiszen még három hónap sem telt el azóta, hogy hatalmas csinnadrattával leszállt a kassai repülőtéren a Szputnyik, és lehet, hogy máris kiderülhet, belpolitikai csatározások eszköze helyett akár oltásra is alkalmas lehet az orosz vakcina. Feltéve, hogy addig nem romlik meg. Ha ugyanis júniusban nem kezdik el az oltást a Szputnyik V-vel, lejár a szavatossága annak a 200 ezer adag oltóanyagnak, ami március óta a szlovákiai raktárakban dekkol.

Oltástól igazolásig

Az egészségügyi információs szakhatóság minden igyekezete ellenére keddig több mint 71 ezer beoltottnak sikerült megszereznie az elektronikus oltási igazolást. A rendszer hétfőn indult be, meglehetősen döcögősen, az egészségügyi informatikus szakik közül valószínűleg senki sem számított arra, hogy az emberek rávetik magukat a lehetőségre, hogy kétnyelvű, szlovák és angol igazolást kapjanak arról, hogy beoltották őket. Ez ez ideiglenes igazolás egyébként augusztus 11-ig lesz érvényes, utána úgynevezett zöld covidútlevél váltja majd fel.

Szűk egy hetük van még azoknak az egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeknek a munkatársai a frontvonalban dolgoztak a koronavírus-járvány elleni küzdelem során, hogy kérvényezzék a munkájukért járó jutalmat. Ők május 31-ig tölthetnek ki ezzel kapcsolatban egy elektronikus kérvényt. A covid-osztályokon éjt nappallá tévő dolgozók nevében csak reménykedhetünk, hogy az online oltási igazolás kapcsán bedőlt informatikai rendszer ezúttal nem mond csütörtököt.

