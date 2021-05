Dunaszerdahely sárgulóban, a szomszédos országok inkább zöldek. A szlovák demokrácia történetében meg példátlan dolgok történnek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Véget ér a konfliktus Mária Kolíková igazságügyi miniszter és Boris Kollár között? (TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A napi hírfolyamból lassan kezdenek kiszorulni azok a beszámolók, amik valamilyen szinten összefüggenek a töretlenül javuló járványhelyzettel.

Itt van például a szlovák parlament szerdai ülése, ahol aztán történtek a dolgok. Az alapot az adta, hogy az ellenzék összehívta a törvényhozást, hogy a kormánypárti illetékesek adjanak választ arra, miről okoskodtak a közjogi méltóságok - köztük az állam-és a kormányfő, valamint a parlament elnöke - egy múlt heti bizalmas találkozójukon. Azért is mozgatja meg sokak fantáziáját ez az összejövetel, mert arra a titkosszolgálat pozsonyi központjának szupertitkos tárgyalótermében került sor. A maga nemében tényleg példátlan volt ez az összeröffenés, de annak folyománya is: ugyanis a szlovák demokrácia történetében még nem fordult elő, hogy egy olyan személy jelenlétét követelték volna egy parlamenti ülésen, aki történetesen vizsgálati fogságban csücsül. Mert a plénum szerdán megszavazta azt az ellenzéki javaslatot, hogy rendeljék be a SIS korrupcióval vádolt korábbi igazgatóját, a házelnök vezette Sme rodina párthoz több szálon is kötődő Vladimír Pčolinskýt. Egyes kormánypárti képviselők vakaróztak is, hogy Pčolinský jelenléte kissé indokolatlan, hiszen ő értelemszerűen nem lehetett ott azon a bizonyos "titokügyi" találkozón, ami a rendkívüli parlamenti ülés tárgyát képezte. De sokáig nem kellett várni, és jött is a Speciális Ügyészi Hivatal illetékesének döntése, miszerint a parlamenti honatyák ne szórakozzanak, egy rácsok mögé ültetett fejes nem ballaghat csak úgy be a törvényhozásba, ezt felejtsék el.

Öt hónap legyen a maximum

Vonatkozó hír az is, hogy véget érni látszik a konfliktus Mária Kolíková igazságügyi miniszter és Boris Kollár parlamenti főnök között, ami ugyancsak Pčolinský miatt pattant ki. A SIS exigazgatója március közepén került vizsgálati fogságba, mert a bíróság szerint fennált az ellene indított eljárás befolyásolásának veszélye. Azonban az előzetest, meg annak időtartamát túl keménynek tartották a lekapcsolt Pčolinský Sme rodinás pártfogói. Akik aztán meghányták-vetették a témát, és arra jutottak a szaktárca irányítójával, hogy ha a nincs igazolva, hogy egy gyanúsított befolyásolni próbálja az ellene zajló eljárást, az emiatt elrendelt fogság hossza nem haladhatja meg az öt hónapot. A korlátozás alól kivételt képeznek azok, akiket mondjuk olyan bűncselekménnyel gyanúsítanak, melyek esetében életfogytig terjedő szabadságvesztés szabható ki. A kormánykoalíciót belülről feszítő egyik kérdés végére így talán pont kerülhet.

Sulík tiltakozik, de csak visszafogottan

A kabinet munkáját szintén mérgező, a 2021-es állami büdzsé módosítását érintő vita is rendeződni látszik. A kormány ugyanis úgy döntött, hogy lesz, ami lesz, 3,7 milliárd euróval növelné a költségvetés kiadási oldalát. A Richard Sulík vezette SaS szerint ennél jóval kisebb hiány is elég lenne, ezért nem fogják támogatni Igor Matovič pénzügyminiszter javaslatát. De az asztalt sem borítják fel, mert a másik három kormánypárt képviselői igennel szavaznak majd. Az SaS inkább csak tartózkodni fog, mert szerintük elég lenne a kiadási oldal 2,7 milliárdos növelése is. Sulík példaként azt hozta fel, hogy Matovič túl sok pénzt akar félretenni az orosz Szputnyik V vakcina megvásárlására, pedig biztosra vehető, hogy ennyi oltóanyagra nem is lesz szükség.

Szputnyikosok, jön a vakcinátok!

Annak ellenére sem, hogy az egészségügyi minisztériumnak június 7-től lehetővé kell tennie az Európai Unióban eddig nem regisztrált Szputnyikkal történő oltást. A kormány arra kötelezte a minisztert, hogy ezzel kapcsolatban egy kötelező iránymutatásra van szükség, ami biztosítja, hogy aki kéri, mindenkit beolthassanak a Szputnyik V-vel. Mert az indoklás szerint létezik az állampolgárok egy nem elhanyagolható csoportja, amelyik kitart amellett, hogy csakis ezt a szérumot adatná be magának.

Már sárga a Csallóköz

A válogatás luxusát most már sokan meg is engedhetik maguknak, hiszen egyre kedvezőbb a járványhelyzet, aminek köszönhetően több járásban is enyhíthetnek az óvintézkedéseken. Jelentősen nő a Covid-automata szerinti sárga besorolású régiók száma, mert jelenleg mindössze két ilyen van, de jövő héttől viszont már 24 sárgul be – többek közt a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járás is ide lép át.

Zöldet kapnak az EU-s országok

Közben új színbeosztásokkal is megismerkedhetünk, mivel a kormány jóváhagyta az utazási szemafort, ami szerint az országokat zöld, piros és fekete kategóriába sorolják a covidos állapotok alapján. A zöld besorolásba tartoznak azok az államok - köztük az Európai Unió tagországai -, ahol lecsengőben a koronavírus. A karantén és a tesztelések alól pedig kivételt képeznek majd azok, akik már megkapták a vakcinát. Az is ide tartozik, hogy a csehek és az osztrákok nemsokára elfogadják a szlovák oltási igazolást is, szóval lassan beindulhat az össznépi jövés-menés, feltéve, ha hősökként viselkedünk, és kibírjuk azt a bizonyos tűszúrást.

Sidó Árpád