Meghalt 32 beteg, 396-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 32, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 396 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön, kiemelve: eddig 5 056 262 embert oltottak be Magyarországon, közülük 3 328 047-en már a második adag vakcinát is megkapták.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A kormányzati portálon azt írták: 803 119-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 654-re, a gyógyultaké 682 301-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 91 164. Kórházban 1215 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 136-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 11 432-en vannak, a mintavételek száma 5 771 058-ra nőtt.

Kiemelték, hogy az oltásoknak köszönhetően sikerült letörni a járvány harmadik hullámát, az 5 millió beoltott elérésével életbe lépett az újraindítás újabb, ötödik fokozata. Ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, hiszen a vírus még itt van - figyelmeztettek.

Vége a kijárási tilalomnak, a közterületi maszkviselésnek és az üzletek, éttermek nyitvatartására vonatkozó korlátozásoknak. Ugyanakkor továbbra is minden olyan helyen kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedésben és az üzletekben.

A szabadban tartott kisebb rendezvények (500 résztvevőnél kevesebb) bárki által látogathatók. Mindezek alól kivételt képeznek a zenés, táncos rendezvények, amelyeken életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek vehetnek részt.

Hangsúlyozták, hogy a regisztráltak száma 5 millió 192 ezer és 90 százalékuk már meg is kapta az oltást. Azt a félmillió regisztráltat, akiket még nem oltottak be, sms-ben is kérik arra, hogy vegyék fel az oltást.

Csütörtökön újabb vakcinaszállítmányok érkeznek - tették hozzá.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (143 408) és Pest megyében (111 296) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 120), Győr-Moson-Sopron (44 230) és Hajdú-Bihar megye (42 408). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 655).

(MTI)