Merre tovább Jordanek?

1985 óta kijelenthetjük, hogy Jordan cipő van, volt és lesz. A sneaker kezdeti sikere Michael Jordannek köszönhető. Ő volt az, aki kosárlabdásként és a Nike márka, illetve a Jordanek képviselőjeként még ebben az évben sikerre vitte a cipőt. Az Air Jordan 1 tehát azonnali sikert aratott, de a Jordan-család minden további modellje nagy sikernek örvendett. Ahhoz, hogy ennyire népszerű lett a termékcsalád, Michael Jordan egyedi formatervezése, mutatós színei, ragyogó marketingje és sikerei a kosárlabdapályán mind hozzájárultak.

Egy kis Jordan-történelem

Michael Jordan a 80-as években az Észak-Karolinai Egyetem Tar Heelsének kulcsszereplőjeként bizonyította magát, és ekkor szinte minden sportszergyártó felfigyelt rá. Ugyan Nike rajongó volt, mégsem gondolta, hogy velük fog majd szerződést kötni. Inkább az adidasra fókuszált, és szomorúan vette tudomásul, hogy az adidas nem akarta a termékcsaládot rá fokuszálva hirdetni a piacon.

Ekkor szerződött le a Nike-val, amelyet kezdetben nem kezelt kitörő lelkesedéssel, mégis érezte a dologban, hogy hosszú távon milyen fontos lesz majd a karrierje szempontjából.

Phil Knight, a Nike alapítója a Jordannel együttműködésben létrejövő új termékcsaláddal mindenképpen nagyot szeretett volna alkotni. Igazából a kosaras cipők megalkotásába nem is nagyon szólt bele, de két részlet megalkotásában nagy jelentősége volt, és ezek a lépések tették végül a terméket ikonikus darabbá: a cipőt alacsonyabban vágták a lábszárnál, mint ahogyan az korábban elterjedt volt, és ez volt az első lépés volt a termék izgalmassá tételében.

A másik érdekesség a Jordan és Nike kombinációjaként megalkotott Wings logo, amit a Nike kreatív igazgatója, Moore egy szalvéta hátuljára rajzolt először. Ezen a szárnyas kosárlabda az „Air Jordan” felirattal szerepelt, ami szimbolizálta, hogy az adott termék Michael, illetve a Nike Air Technology közös munkájának az eredménye.

Kezdetben - ugyan - a kosaras nem volt egyértelműen megelégedve az Air Jordan 1 cipők dizájnjával, azonban a cipőket viselve felhívta azokra a köztudat figyelmét, és egyre népszerűbbé, kedveltté tette a modellt.

Bár Michael Jordan 2003-ban visszavonult, az Air Jordan sneakerek továbbra is számos színben és nagy választékban találhatóak meg a boltok polcain, és rendkívül nagy a kereslet irántuk.

Mi sejthető a jövőbeni irányról?

A Jordan modellek népszerűsége továbbra is töretlen, és ez várható a jövőben is. Talán ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt években nagyságrendileg 60 különböző Air Jordan 1 modell volt kapható a piacon.

Ha összevetjük a jelenleg a piacon elérhető modellek népszerűségét, azt láthatjuk, hogy az 1-es, 3-as, 4-es Jordaneket szerzik be a legtöbben, azonban el kell ismerni, a pálmát a High és Low cut modellek közti középutat képviselő Jordan 1 Mid-ek viszik, ami talán a modell sajátjának is köszönhető, illetve annak, hogy az alacsonyan levágott szár kényelmes viseletet biztosít a hétköznapokban viselőjének.

(PR-cikk)