Heger: A megújítási terv célja az egészségügy előremozdítása

A kormány egyetért abban, hogy az egészségügynek reformra van szüksége. A megújítási terv célja, hogy az egész egészségügyi rendszer előbbre lépjen, és ez ne csak a nagy kórházakat érintse. Ezt Eduard Heger (OĽANO) kormányfő közölte a második alkalommal megrendezett Az egészségügy látnokai (Vizionári v zdravotníctve) c. konferencián.

-illusztráció- (Fotó: TASR/Martin Baumann)

„Az egészségügynek meghatározott jövőképpel rendelkező, innovatív emberekre van szüksége ... Az egészségügy fontosságát a megújítási tervben is hangsúlyoztuk”

– emlékeztetett Heger.

Az egészségügybe másfél milliárd eurónak kellene érkeznie a megújítási tervből.

„Bízom benne, hogy minden reformot, amelyet a megújítási tervbe belefoglaltunk, sikerül megvalósítanunk, főleg, ha mindnyájan összefogunk, és nem adjuk fel”

– tette hozzá Heger.

Szerinte itt van az idő, hogy elkezdődjön az egészségügy megújítása, amelynek főleg az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségén kellene javítania. Heger ezért meg van róla győződve, hogy a kórházhálózat optimalizálásáról szóló reform, amelyen az egészségügyi tárca dolgozik, megfelelő, ezért támogatja azt.

„A kormányban egyetértünk abban, hogy az egészségügynek reformra van szüksége. Hogy ez sötét vagy világos rózsaszínű lesz-e, abban még megegyezünk”

– állapította meg Heger. Ugyanakkor hangsúlyozta: nem fognak kórházakat megszüntetni.

A reform a fekvőhelyek modernizációjával összefüggő beruházásokkal számol, és újabb kórházak építésével. A reform célja Heger szerint az alapellátás megerősítése, vagyis az általános orvosoké, mégpedig úgy, hogy kórházba csak azok az esetek kerüljenek, amelyeknél ez elengedhetetlen.

„Meg kell változtatni a rendszert és a menedzsmentet”

– így Heger.

A kórházhálózat optimalizációja a tárca szerint meghatározza, hogy a páciens mire jogosult, azaz, hogy milyen típusú egészségügyi ellátást kell kapnia, a lakhelyétől milyen távolságra, az orvosi javallattól számított mennyi időn belül, milyen körülmények közt és milyen minőségben. Egy optimális kórházhálózat jön létre, amely a szükséges fekvőhelyek tényleges számából indul ki. Ezenkívül meghatározzák a hálózat kialakításának átlátható feltételeit, valamint központosítják a nehéz műtéteket.

A minisztérium szerint a rendszer úgy lesz beállítva, hogy a páciens garanciát kapjon arra, hogy az adott egészségügyi szolgáltatás egy bizonyos időkereten belül elérhető számára. Ugyanakkor a páciensnek arra is lehetősége lesz, hogy az egészségügyi szolgáltatók közül maga válasszon. A kórházakat a biztosított egészségügyi szolgáltatások alapján, és a műtéti beavatkozások nehézsége szerint is kategorizálni fogják. A fekvőhelyek számát is megemelik. Az egészségügyi tárca szerint ez úgy fog kinézni a gyakorlatban, hogy csak egy páciens lesz egy szobában, ami növelni fogja a komfortérzetet.

A reformmal kapcsolatos anyagot körülbelül augusztusban bocsátják tárcaközi egyeztetésre.

TASR