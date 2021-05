Hétfőn módosulnak a beutazókra vonatkozó karanténintézkedések is

Az ún. utazási szemafor értelmében hétfőn (május 31.) módosulnak a karanténintézkedések. Ezek attól függően változnak majd, hogy az adott személy zöld, piros vagy fekete besorolású országból utazik-e be Szlovákiába. Mindez a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) legfrissebb rendeletéből következik, melyet csütörtökön tettek közzé a szlovák kormány hivatalos közlönyében. A TASR hírügynökséget Daša Račková, az ÚVZ szóvivője tájékoztatta.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

Ha valaki zöld besorolású országból érkezik Szlovákiába, 14 napra házi karanténba kell vonulnia, amelyet az RT-PCR vagy az antigén teszt negatív eredményének kézhez vétele után azonnal elhagyhat. A kötelező karantén alól kivételt élveznek a COVID-19 betegség ellen beoltott személyek, azok, akik az elmúlt 180 napban átestek a betegségen és a 18 év alattiak.

Aki piros besorolású országból jön, a házi karantént leghamarabb a nyolcadik napon hagyhatja el, amennyiben az RT-PCR tesztje negatív eredménnyel zárul.

Ha valaki fekete besorolású országból érkezik Szlovákiába, negatív teszteredmény esetén is abszolválnia kell a 14 napos karantént.

A zöld besorolású országok közé tartoznak azok, ahol kedvezően alakul a járványhelyzet, és magas az átoltottság aránya,

vagyis az Európai Unió (EU) tagállamai, továbbá Ausztrália, Dél-Korea, Grönland, Izland, Izrael, Kína, Makaó, Norvégia, Új-Zéland, Szingapúr, Tajvan.

Piros besorolásúak azok az országok, ahol kedvezőtlenül alakul, illetve gyorsan romlik a járványhelyzet, de nincsenek jelen veszélyes vírusvariánsok.

Ide tartozik Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Egyiptom, Grúzia, Jordánia, Kanada, Kazahsztán, Kuba, Kuvait, Malajzia, Mongólia, Oroszország, Észak-Macedónia, Szerbia, az Amerikai Egyesült Államok, Tádzsikisztán, Thaiföld, Tunézia, Törökország, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán.

Fekete besorolású az összes olyan állam, ahol közösségi szinten terjednek a veszélyes mutánsok, vagy ahol nem tesznek közzé megbízható adatokat.

Ebbe a kategóriába tartoznak mindazok az országok, amelyek nem szerepelnek a zöld vagy a piros listán.

Vannak olyan általános szabályok is, amelyeket minden Szlovákiába érkezőnek be kell tartania, függetlenül attól, hogy milyen besorolású országból jön. Az országba való belépést követően azonnal regisztrálni kell a http://korona.gov.sk/ehranica weboldalon. A regisztrációs igazolást a hatóságok bármikor elkérhetik az itt-tartózkodás ideje alatt. Ha valaki légi úton érkezik Szlovákiába, a landolás előtt ki kell töltenie a https://www.mindop.sk/covid/ oldalon található kérdőívet is.

Az ÚVZ rendelete hétfőn, május 31-én, reggel 6 órától érvényes.

TASR