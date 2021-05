Pellegrini szerint egy titkos társaság mozgatja a rendőrséget, ezért a kormányfőt menesztenék. Csontiék meg nem tudják eldönteni, ki kit fojtott meg

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR/AP

A politika sajátos logikája miatt érthető, hogy nem hagyja nyugodni a parlamenti ellenzéket a kérdés, vajon miről tanácskoztak az ország legbefolyásosabb emberei - köztük az állam-és a kormányfő, valamint a parlament elnöke - egy múlt heti találkozón, ami a titkosszolgálat központjában zajlott. Ezt a tényleg párját ritkító titkos összejövetelt ki is használja Peter Pellegrini és népi-nemzeti "zenekara" arra, hogy azon melegében bizalmatlansági indítványt készül benyújtani Eduard Heger kormányfő ellen.

Pellegrini találgat

Ezt Pellegriniék azzal a gyanúval indokolják, hogy szerintük létezhet egy csoport a rendészeti szerveken belül, amelyik befolyásolhatta bizonyos rendőrségi ügyek kivizsgálását. Ez az információ állítólag a Szlovák Információs Szolgálat jelentéséből következik. Ahogy az is, hogy egyesek a háttérben úgy manipulálnak nyomozásokat, tanúvallomásokat, hogy ennek köszönhetően akár őrizetbe is lehet helyezni ártatlan embereket. Pellegrini már nyolcadik hónapja a legnépszerűbb párt vezére, a támogatottsága meg bizonyára nem zuhan be, ha megkavarja egy kicsit az amúgy is zavaros vizet.

Beňa megúszta

Közben a Specializált Büntetőbíróság jóváhagyta Boris Beňa, a titkosszolgálat korábbi igazgatóhelyettesének vádalkuját, akinek korrupció és bizalmas információk kiszivárogtatása miatt kellett bíróság elé állnia. Beňát tavaly december elején vették őrizetbe a Júdás fedőnevű rendőrségi akció keretén belül és az ügy kapcsán tartóztatták le Milan Lučanský korábbi országos rendőrfőkapitányt, aki azóta öngyilkosságot követett el. A felfüggesztett börtönbüntetést kapott Beňa a kezdetektől együttműködik a hatóságokkal, és ő volt az, aki a bűnüldözési ügynökség, a NAKA nemrég lemondott, majd meggyanúsított igazgatóját, Branislav Zuriant is bemártotta. Beňát egyébként Vladimír Pčolinský volt SIS-igazgatóval együtt azzal vádolták, hogy kenőpénzt fogadtak el az egyik befolyásos vállalkozótól azért cserébe, hogy a SIS ne figyelje meg őt.

Fico kinyitná a börtönök kapuit

Pčolinský az a több szálon is a kormánypárti Sme rodinához kötődő személy, akivel kapcsolatban Robert Fico még mindig azt erőlteti, hogy hozzák őt ki a vizsgálati fogságból, hogy a törvényhozás előtt beszéljen a viselt dolgairól. Az ellenzéki Smer elnöke még Pellegrinire is rálicitál és azt követeli, hogy a fogságból engedjenek szabadon mindenkit, akinek a neve a már említett titkosszolgálati találkozón szóba került. Köztük a ficóista Kajetán Kičurát is, aki a tavalyi kormányváltásig az Állam Tartalékalapot irányította úgy, hogy közben a saját zsebéről sem feledkezett meg. Nem is lehet csodálkozni azon, hogy a parlamentben annyira elfajultak a viszonyok, hogy a Marian Kotlebától elpártolt egyik képviselő a pénzügyminiszter Igor Matovičot vízzel öntötte nyakon az ülésteremben.

Lengvarský reformra gyúr

Az egészségügyet miniszteri pozícióból vezető Vladimír Lengvarský ennél sokkal másabb vizeken evez, ő a kórházreform ügyét igyekszik előrevinni. Erről már tárgyalnak a koalíción belül, amit majd januártól valósíthatnak meg. Lényege, hogy öt különböző kategóriára osztanák fel a kórházakat, és erre európai uniós pénzt is felhasználhatnának. Hasonló kórházi átalakítást már két éve, még Pellegrini kormányzása alatt is próbáltak nyélbe ütni, de akkor még sajnos Ficónak komoly beleszólása volt mindenbe, és ezt a reformot nem nézte jó szemmel. A több mint egy éve pusztító koronavírus miatt azonban minden megváltozott, és alig van fontosabb kérdés, mint egy működő egészségügyi rendszer megteremtése.

Csonti vagy Bugár hazudik?

Még nem ért véget a Horváth Lehel ellen zajló maffiaper, mindössze Nagy „Csonti” Zsolt kihallgatása zárult le. A hatóságoknak fejvakarást okoz az, hogy a sok közül az egyik gyilkosság kapcsán a két tanú - Bugár György és Csonti - vallomása egy nagyon lényeges pontban különbözik, mert egymást vádolják az áldozat megfojtásával. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy valamelyikük hazudik, pedig tanúként, eskü alatt igazat kéne mondaniuk, arról nem is beszélve, hogy beismerésük fejében valamilyen engedményt kaphatnak majd a hivatalos szervektől. Egyelőre nem lehet tudni, milyen alkut kötöttek az ügyészséggel, a bírósági folyosókon azonban az a hír járja, hogy ha minden őket érintő bűncselekmény felderítésében együttműködnek a nyomozókkal, nem kell életfogytig tartó büntetésre számítaniuk.

Sidó Árpád