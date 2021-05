Súlycsoportjában szlovák bajnok, három nemzeti rekordot is megdöntött a légi erőemelő, Tichý Flórián!

Tarolt a szlovák nyílt erőemelő bajnokságon a Gym Sport Lég-Lehnice erőemelője, Tichý Flórián.



Tichý Flórián és Szabó Erik

A légi (Dunaszerdahelyi járás) származású versenyző azzal a céllal utazott a Nagyszombatban megrendezett bajnokságra, hogy nemzeti rekordokat döntsön meg. Ez sikerült is, méghozzá mind a három számban magasra tette a mércét.

Guggolásban 195 kilogrammal, mellnyomásban 155 kilogrammal, felhúzásban pedig 235 kilogrammal döntött nemzeti rekordot.

Az eddigi rekord guggolásban 190, mellnyomásban 142,5, felhúzásban pedig 215 kilogramm volt.

Ezzel az eredménnyel Tichý Flórián súlycsoportjában (67,5 kg) első helyezést ért el, az abszolút felnőtt férfi kategóriában pedig a második helyen végzett. A tinédzser kategóriában Szabó Erik a negyedik helyen végzett.

A versenyt intenzív felkészülés előzte meg. Flórián elmondta, heti három-négy alkalommal edzettek Légen, az új termükben, a pandémia időszakában pedig otthonról voltak kénytelenek megoldani az erősítést, de ez sem jelentett számukra jelentősebb hátrányt.

„Jó eredményre számítottam, mert elégedett voltam a felkészülésemmel. Verseny közben többen is figyelmeztettek, hogy a súlyomhoz képest nagyon nagy a teljesítményem, majd amikor figyelni kezdtem az abszolút pontozást, meglepődtem, hogy tényleg messze elugrottam a többi versenyzőtől. Kiemelték, hogy a súlyom három és félszeresét húztam, amit ezidáig még nem is számoltam” – jegyezte meg Flórián, majd hozzátette, nagy volt az öröm az eredmény láttán, és jó volt végre újra versenyezni. "Köszönettel tartozunk a Best Barber Shot - Erik Soboličnak és Lég községnek."



Fotó: AWPC Slovakia

Legközelebb Dunaszerdahelyen, a MaxerGymben mérettetik meg magukat a légi erőemelők a mellnyomó kupán. „Jó emlékeim vannak a Maxerből, két éve sikerült elhoznom az abszolút harmadik helyezést a felnőtt kategóriában” – tette hozzá.

(fl)