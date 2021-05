A külföldiek számára is ingyenes az antigénteszt

A Szlovákiába érkező külföldiek ingyenesen leteszteltethetik magukat antigénteszttel. Ha piros besorolású országból érkeznek, nyolc nap után PCR tesztelésnek kell alávetniük magukat. A külföldiek ez utóbbit is ingyenesen abszolválhatják. Ezt Zuzana Eliášová, a Szlovák Egészségügyi Minisztérium szóvivője erősítette meg a TASR hírügynökségnek.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Ha valaki zöld besorolású országból érkezik Szlovákiába, 14 napra házi karanténba kell vonulnia, amelyet az RT-PCR vagy az antigén teszt negatív eredményének kézhez vétele után azonnal elhagyhat. A kötelező karantén alól kivételt élveznek a COVID-19 betegség ellen beoltott személyek, azok, akik az elmúlt 180 napban átestek a betegségen és a 18 év alattiak.

Aki piros besorolású országból jön, a házi karantént leghamarabb a nyolcadik napon hagyhatja el, amennyiben az RT-PCR tesztje negatív eredménnyel zárul. Ha valaki fekete besorolású országból érkezik Szlovákiába, negatív teszteredmény esetén is abszolválnia kell a 14 napos karantént.

Fekete besorolású az összes olyan állam, ahol közösségi szinten terjednek a veszélyes mutánsok, vagy ahol nem tesznek közzé megbízható adatokat. Ebbe a kategóriába tartoznak mindazok az országok, amelyek nem szerepelnek a zöld vagy a piros listán.

Vannak olyan általános szabályok is, amelyeket minden Szlovákiába érkezőnek be kell tartania, függetlenül attól, hogy milyen besorolású országból jön. Az országba való belépést követően azonnal regisztrálni kell a http://korona.gov.sk/ehranica weboldalon. A regisztrációs igazolást a hatóságok bármikor elkérhetik az itt-tartózkodás ideje alatt. Ha valaki légi úton érkezik Szlovákiába, a landolás előtt ki kell töltenie a https://www.mindop.sk/covid/ oldalon található kérdőívet is.



TASR