LÉNYEG: Javul a járványhelyzet, de egyre rövidebb a várólista, pedig az emberek harmada sincs még beoltva, óriási a különbség kelet és nyugat között

Elbillen az ország, míg nyugaton viszonylag sokan várnak oltásra, addig keleten lasszóval fogják a jelentkezőket. A nyájimmunitáshoz még legalább 1,5 millió embert be kellene oltani, ez még több hónap, és az sem biztos, hogy sikerülni fog őszig.

Megdöbbentő különbségek vannak a régiók között az oltakozási hajlandóságban

Hétről hétre csökken az első oltásra jelentkezők száma az országban – vasárnap csak mintegy 85 ezren voltak a várólistán, egy héttel ezelőtt még több mint 110 ezren. Viszont óriási, akár százszoros különbségek vannak az egyes megyék között:

míg Pozsonyban több mint 20 ezren várnak vakcinára, addig Kassa megyében mindössze 220 ember szerepelt a listán vasárnap.

Hasonlóan alacsony az oltási hajlandóság Eperjes megyében is, és egész Besztercebánya megyében csak mindössze 5 ezren várakoznak oltásra, ami alig több, mint ahányan a Dunaszerdahelyi járásban várakoznak. Igaz, országos szinten ebben a járásban az egyik legnagyobb az oltásra várók aránya. Nem csoda hát, ha folyik a „népvándorlás”, aki ugyanis mielőbb be szeretné oltatni magát, az kénytelen keletre „vándorolni”. Sokan vannak, akik több száz kilométert is hajlandóak utazni az oltás kedvéért. A várólista számait egyébként itt lehet nézegetni.

Már alig van piros járás

Az oltakozási kedv lanyhulásához hozzájárulhat az is, hogy egyre jobb az országban a járványhelyzet, gyakorlatilag minden mutató javul, egyre kevesebb a fertőzött, egyre kevesebben halnak meg a betegségben és a kórházak is fellélegezhetnek: már alig kell COVID-os betegeket ápolni. Szakemberek szerint azonban nem szabad, hogy ez megtévessze az embereket, hiszen tavaly is ugyanez történt: nyáron szinte nem terjedt a fertőzés, októbertől azonban durván belobbant a járvány, és néhány hónap alatt több mint 12 ezer embert vitt el.

Ha őszig nem sikerül beltani a lakosság 60 százalékát, akkor visszatérhet a járvány, ehhez azonban még 1,7 millió embert be kellene oltani.

Hétfőtől csak három piros járás van, az ország nagy része már sárga vagy narancssárga, vagyis akár az éttermek belső helyiségeiben is lehet étkezni. Az élet lassan közelít a normális állapotához, a külföldi utazások során azonban még mindig nehézkes szabályoknak kell megfelelni.

Baj van a magyar védettségi igazolvánnyal

Habár már múlt héten ígéret volt arról, hogy a környező országok, Magyarország, Ausztria, Csehország elismerik a szlovák oltási igazolást, eddig ezt csak Ausztria tette meg. Magyarország hallgat, a magyar külügy honlapján sem szerepel, hogy megszületett volna az egyezség egymás oltási igazolásainak kölcsönös elismeréséről, pedig Gyimesi György szerint már múlt héten aláírt valamit. Igaz, azt sem Gyimesi, sem Lengvarský nem árulta el, hogy mit is írtak alá.

Magyarország esetében a szlovák külügy szerint a magyar védettségi igazolvány okozza a problémát, az ugyanis nem tartalmazza sem azt, hogy mikor, sem pedig azt, hogy mivel oltották be az igazolvány tulajdonosát.

Csehország pedig még mindig a magas fertőzöttségű országok közt tartja számon Szlovákiát, vagyis a „vörös” zónába sorolja. Ennek ellenére a külügyminisztérium bízik benne, hogy Csehország hamarosan elismeri a szlovák oltási igazolványokat.

Leállhat a diplomagyár

Végre lép az oktatási minisztérium és kezdeményezi az ország egyik legnagyobb diplomagyárának, a szakolcai Közép-európai Főiskolának a bezárását.

Ez az az oktatási intézménynek nehezen nevezhető hely, ahol Boris Kollár házelnök és Sme rodinás kolléganője Petra Krištúfková is megszerezte a diplomáját.

Az intézményről már korábban kiderült, hogy a nyilvántartása finoman szólva sem volt a legpontosabb, azt sem tudták igazolni, hogy megfordultak-e valaha az iskolában azok, akiknek a végén diplomát adtak. Olyan is előfordult, hogy az is diplomát kaphatott, aki valójában be sem iratkozott a „főiskolára” vagy legalábbis furcsa módon nem találták a beiratkozási dokumentumait.

Az agárminiszter távozna, de még nem fogadta a köztársasági elnök

Ígéretéhez híven hétfőn lemondott volna Ján Mičovský mezőgazdasági miniszter, de egyelőre a köztársasági elnök nem tudta fogadni őt. A lemondólevelét ugyan elküldte az elnöki palotába, de személyesen még nem jutott be Zuzana Čaputovához, így néhány napig még miniszter marad.

A tárcavezető a korrupció elleni harcot tűzte a zászlajára – az egész kormányhoz hasonlóan – a NAKA azonban néhány hete elvitte a Szlovák Földalap általa kinevezett igazgatóját.

Mičovský lemondását azonban már enélkül is régóta követelte a szinte az ágazat minden szereplője, és saját korábbi munkatársai is sorra hagyták el, mert az ágazathoz sem értett, és a kormányban sem volt lobbiereje.

