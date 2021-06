Csallóköz tőszomszédságában zöldül a járás, ahol szinte már mindent szabad. Csak a hibás számok ne kavarjanak be!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Eddig kevés embert csigázott fel Szlovákiában az orosz vakcina, egy másik oltóanyag bevetésével még kivárunk, de mehet a bíbelődés, amíg ilyen jól alakul a járványos helyzet.

Kár, hogy ezt a javulást külföldön pár hétig nem látták, de ennek megvolt a nagyon is konkrét oka. Ugyanis valamelyik szlovákiai szaki rendszeresen rossz adatokat küldözgetett az Európai Járványvédelmi Központnak, ami miatt az országot heteken keresztül beutazásra veszélyesnek minősítették. Most lázasan dolgoznak a hiba elhárításán és bár a világjárvány szempontjából már két hete narancssárga lehetne Szlovákia uniós besorolása, csütörtökön kerülhet az őt megillető kategóriába. Emiatt írhattuk mi is pár napja, hogy Csehország a magas fertőzésveszélyűek között tartja számon Szlovákiát. Most ezt hipp-hopp megváltoztatják, mert végre sikerült a helyes számokat eljuttatni az uniós kollégákhoz. Szép munka!

Mi lesz veled, Szputnyik?

Az egészségügyi miniszter is kapott egy komoly feladatot, azzal bízta meg őt a minden lében kanál pénzügyminiszter, hogy Vladimír Lengvarský okoskodja ki, mit csinál a szlovák állam a fel nem használt koronavírus elleni védőoltásokkal. Ez a téma azért is került napirendre, mert kiderült, hogy Szlovákiában egyelőre csupán háromezren érdeklődtek a jövő hétfőtől rendelkezésre álló orosz vakcina iránt. Így az a kérdés is felmerült, mi lesz azzal a 200 ezer Szputnyik V-vel, ami jelenleg raktárban szunnyad. Igor Matovič el akarja kerülni azt, hogy az általa negyed éve sebtében beszerzett, és ezért kormányátalakítást okozó orosz vakcinák szavatossága lejárjon. Az exkormányfő hozza a régi formáját, ha már egyszer annyira elkötelezte magát a Szputnyik mellett, akkor juszt is úgy gondolja, hogy "a háromhónapos ellenkampány mellett hatalmas siker", hogy országosan háromezren iratkoztak fel az orosz védőoltásra.

Szlovákiában még nem oltanak a Johnson&Johnson vakcinájával sem, pedig az egészségügyi minisztérium már májustól ígérte ezt az egy adagos szert. Annyi biztos, hogy ezt a praktikus oltóanyagot elsősorban a mobil oltópontokon fogják használni, amit megelőz egy felvilágosító kampány is.

Színeváltó járások

Nem kell elsietni ezt az egészet, elvégre továbbra is visszavonulóban van a járvány, és már lesz zöld járásunk is, ahol aztán már tényleg tobzódhat az ember az éttermekben. De ne fussunk előre, egyelőre annyi a hír, hogy hétfőtől Szlovákia legtöbb járása sárga és narancssárga besorolásra vált a Covid-automata szerint, de akad kettő zöld is. Az egyik közülük Vágsellye, ahol például a vendéglőkben már nem lesz semmilyen korlátozás, szinte egymás hegyén-hátán is dőzsölhetnek a cimborák. Ha nem is az irigységtől, de a dunaszerdahelyiek, a komáromiak és az érsekújváriak még sárgák maradnak. Ezért ezekben a régiókban csupán hatan ülhetik körül az asztalt a csárdákban, ami még mindig jobb, mint a narancssárga Lévai járásban, ahol ugyanezt a műveletet mindössze négyen tehetik meg.

Nem kicsi a baj a legkisebb kormánypárttal

Közben a miniszterelnök arról beszél, hogy nem tart a legkisebb kormánypárt szétesésétől és attól sem, hogy veszélybe kerül a koalíció. Ha egy kormányfő erről elmélkedik, akkor a baj tényleg nem lehet kicsi. Civakodik is rendesen a Za ľudí vezetője, valamint a tömörülés igazságügyi minisztere körül szerveződő két frakció, de Eduard Heger a politikai szövetségeseiről olyan megértően beszél, mint egy terapeuta. Elvégre csupa olyan emberről van szó, akik jót akarnak az országnak. Ettől még rendesen fogy a levegő Veronika Remišová pártelnök körül, már csak három képviselőre támaszkodhat a parlamentben a maradék 10 közül. Három hónapja még 12 embere volt a törvényhozásban, de ketten már korábban elhagyták az egyre csak süllyedő hajót. Nem túlzás ez a hasonlat, hiszen az Andrej Kiska által alapított párt népszerűsége májusban 3,5 százalékra zuhant be, és már hosszabb ideje a parlamenti bejutási küszöb alatt tanyázik.

