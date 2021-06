Az egészségügyi miniszter nem akarja leváltani Ján Mikast a rossz adatok küldése miatt

Rámutatott, hogy az adatokat küldő hivatalnok hibázott.

A tárcavezető elmondása szerint a tiszti főorvossal tisztázták a dolgokat, a hibát orvosolták, emellett pedig bevezetik az adatküldés kettős ellenőrzését. Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője hozzátette: a szóban forgó részleg vezetőségét érintő személycsere történt.

Az SaS koalíciós párt csütörtökön felszólította Mikast, hogy indítson alapos vizsgálatot annak kiderítésére, ki a felelős a rossz járványügyi adatok továbbításáért a TESSy rendszerbe, ami miatt Szlovákiát ismét piros kategóriába sorolták.

Račková megjegyezte, hogy a hivatal elsőrendű prioritásként kezelte az ügyet, intenzív kommunikációt folytatott az ECDC-vel a hiba mielőbbi orvosolása érdekében, és tisztázta a helyzetet a cseh egészségügyi hatóságokkal is.

Emlékeztetett, hogy a Közegészségügyi Hivatal elismerte az általa vétett hibát.

"Az adatközlés problematikája ugyanakkor összetettebb kérdés, és a félreértéshez több tényező is hozzájárult. Ez utóbbit az okozta, hogy az ECDC nemrég módosította az adatközlés struktúráját. Ráadásul újabban több forrásból is merít adatokat, olyanokból is, amelyek nem a Közegészségügyi Hivatal hatáskörébe tartoznak"