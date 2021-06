Négynapos legyen a munkahét, ezen okoskodik Fico

A Smer-SD ellenzéki párt javasolja a négynapos munkahét bevezetését, amennyiben a szakszervezetek és a munkáltatók előzetesen meg tudnak állapodni ebben.

A munkahét lerövidítését a párt a Munka törvénykönyve módosításával összefüggésben javasolja olyan munkahelyek esetében, ahol adottak az ehhez szükséges feltételek. Minderről Robert Fico pártelnök beszélt egy eperjesi sajtótájékoztatón.

Fico szerint a témát már a szakszervezetek is megnyitották. Hozzáfűzte: az emberek talán hajlandóak lennének a négy munkanapon egy órával többet dolgozni. "Ha a péntek szabadnap lenne, összességében így is kevesebbet dolgoznának, mint most az öt munkanap alatt" - fűzte hozzá.

Úgy véli, hogy ez hatással lenne a munkatermelékenységre, mivel az első négy nap a legproduktívabb. A hosszú hétvégék szerinte pozitív hatással lennének az idegenforgalomra, és javítanák a családi élet minőségét is. "Vannak olyan országok, ahol már megtették ezt a lépést, és rövidebb a munkahét" - mutatott rá Fico.

TASR