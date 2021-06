Meggondolják a fejesek, hogy megéri-e lopni?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A Covid elleni szputnyikozás témája uralta a hétvégi pihenés előtti nap sajtóját megint. De beesett egy olyan hír is, hogy majd egyszer valamikor már nem a pénteknek örülünk majd szélső hétköznapként, hanem a csütörtök lesz az. Hogy ki eteti ezzel és még mivel a népet, kiderül. De nem csak ezért röhög rajtunk a világ…!

Szputnyikmizéria

Nincsen már akadálya annak, hogy bárki szlovákiai felnőttként hatvan éves korig megkaphassa a Szputnyik V elnevezésű Covid elleni vakcinát. Tekintet nélkül arra, hogy a szovjet vadkelet iránti nosztalgia vagy épp a Nyugattal szemben táplált ellenszenv vezérli-e a potenciális pácienseket. Most hogy immár zöldet kapott az egészségügyi minisztertől az Európai Unióban hivatalosan nem regisztrált oltóanyag, nem igazán törik magukat össze érte az emberek. Holott annak idején, kormányfő korában Igor Matovič 2 millió Szputnyik beszerzését harangozta be. Mert valaki vagy valami(?) azt súghatta neki, hogy a néptömegek nagyon-nagyon vágynak az orosz oltóanyagra. Nem ez a helyzet! Kiderült ugyanis, hogy hiába állnak készen például Kelet-Szlovákiában az emberek oltására az orosz vakcinával, nem biztos, hogy lesz elég jelentkező. Ezért nem merték egyelőre eldönteni, hogy hétfőtől kezdik-e oltani az embereket vagy mégsem. Illetékesek szerint ugyanis megyénként legalább ezer jelentkező kellene ahhoz, hogy kifizetődő legyen az emberek Szputnyikkal történő oltása. Miközben az Adatok pátosz nélkül (Dáta bez pátosu - DBP) honlap szerint június 3-án országosan mindössze 5700 regisztrált jelentkező várakozott a Szputnyik V-re. 553-an Eperjes, 634-en pedig Kassa megyéből voltak. Közép- és Nyugat-Szlovákiában pedig még ennél is sanyarúbb a szpunyikhelyzet. Pedig az egészségügyi minisztérium a Marek Krajčí (OĽANO), az előző miniszter által annak idején kutyafuttában aláírt Szputnyik-engedélyét a gyógyszerekre vonatkozó jogszabály változtatásához igazította. A változás lényege, hogy az esetleges komplikációk esetén most már nem a vakcinát engedélyező orvos, hanem, az állam viszi el a balhét. A páciens után…

Megéri Szlovákia népe, hogy négynaposra csökken a munkahét?

Majdcsak lesz valahogy, hiszen olyan még sosem volt, hogy sehogyse lett volna… Ha megéri Szlovákia népe, még az is előfordulhat, hogy négynaposra csökken a munkahét. Robert Fico hozta fel legújabban a témát, valószínűleg közéleti gumicsontnak szánva. Nem tudni egyelőre, van-e jelentősége annak, hogy a négynapos munkahetet épp Kelet-Szlovákiában lebegtette meg… Az általa fémjelezett Smer SD különben sincs távolról sem abban a helyzetben, hogy érdemi lépéseket tegyen a munkatörvényköny vonatkozó megváltoztatása ügyében. Kár tehát lelkesedni, nem most lesz az, hogy csütörtöki napon búcsúzunk a dolgos hétköznapoktól. Európában egyébként Spanyolország az, ahol ez év őszén tesztelnék a négynapos munkahetet. Japánban szintén szóba került, de az alagút vége még ott is legalább olyan messze van ez ügyben, mint Szlovákiában. Annak ellenére, hogy van itt Ficón kívül is, aki bármire képes, akár a GDP-tuningra is…

Öncélú politikai zsonglőrködés az abortusszal

Újra fellángolhat az abortuszvita a parlament következő, június 15-én kezdődő ülésén. Anna Záborskát (OĽaNO), az abortuszt hangosan ellenző képviselőnőt már durva veréssel fenyegették meg, kerekesszékbe juttatnák. Ám fenyegető leveleket kapnak azok az emberi jogi szervezetek is, amelyek az abortusz jelenlegi szabályozását, a nők saját testükről való döntésének jogát védik. A képviselők azért tárgyalhatnak újra az abortusz szigorításáról, mert egy félig már ellenzéki honatya, aki akár kormánypárti tzámogatással is számít, úgy tartja, nincsen ennél fontosabb dolga... Mindeközben egyértelmű, hogy az abortuszok száma az utóbbi évtizedekben – szigorítás nélkül is – folyamatosan csökken, az 1997-es 20 830-ról 2020-ra csaknem a negyedére, 5460-ra esett vissza. Világos hát, ez esetben is az öncélú politikai zsonglőrködés esete forog fenn…

Pozitívan is megközelíthető a bűnüldözők kvázi belharca

Nem ezért röhög rajtunk a fél világ. Hanem azért, mert a rendőrség, az adóhivatal, a titkosszolgálat annyi magas rangú vezetőjét tartóztatták már le az utóbbi időkben nálunk, amennyi efféle rendű és rangú vezetőt egy évtized alatt világviszonylatban sem sikerült. Pénteken például a belügyminisztériumi felügyelőség vezetőjére kerített sort a NAKA. Adrián Szabó részt vett a politikai és rendőrségi vezetők titkos találkozóján, amelyet a Szlovák Titkosszolgálat székházában tartottak. Korrupcióval gyanúsítják, illetve azzal, hogy ajándékot fogadott el Bernard Slobodníktól, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) pénzügyi részlegének korábbi vezetőjétől, aki a rendőrségen belül kialakult állítólagos bűnszervezet egyik tagja volt, de már együttműködik a hatóságokkal. A fura ebben az egész történetben, hogy a NAKA annak a minisztériumi Felügyeleti Szolgálati Hivatalának a vezetőjét kapcsolta le, amelyik éppen a bűnüldözési ügynökség eltávolított vezetője, Branislav Zurian ügyében nyomozott.

Nem semmi tehát, ami történik, bár pozitívan is megközelíthető a bűnüldözők kvázi belharca. Amelynek az lehet a végkifejlete, hogy megtisztulnak végre az állami struktúrák! És eztán majd nagy eséllyel meggondolják a fejesek bármilyen poszton, hogy megéri-e lopni vagy sem. Ha így lesz, van az a térség Európában is, ahol irigykedhetnek majd Szlovákiára…

