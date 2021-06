Lemondott, majd maradt volna, de nem kellett: Ján Mičovskýt a kormányfővel egyeztetve kedden leváltja Zuzana Čaputová

Túl sokáig gondolkodott Ján Mičovský mezőgazdasági miniszter, és hétfőn már hiába vonta volna vissza a május végén benyújtott lemondását. Zuzana Čaputová elfogadta azt, és helyére Samuel Vlčant, Mičovský korábbi államtitkárát nevezi ki, Eduard Heger miniszterelnökkel egyetértésben.

Fotó: TASR

Hétfőn délben jelentette be Ján Mičovský, hogy reggel levélben visszakérte május 31-én elküldött lemondását Zuzana Čaputová köztársasági elnöktől. Ugyan a bejelentés időpontjáig választ nem kapott, de állítása szerint egyeztetett lépéséről Eduard Heger miniszterelnökkel is, ezért bízott abban, hogy miniszter marad.

Saját minisztertársával sem tudott megegyezni

A lépését azzal indokolta, hogy lemondásának bejelentése után több petíció is indult a maradásáért, elsősorban az erdészek és az Állami Erdők vállalat munkatársai próbálták maradásra bírni. Emellett az elmúlt két hétben arra is „rájött” a miniszter, hogy a lemondását megfutamodásnak is lehet értékelni.

„A lemondásom visszavonásának a másik oka, hogy sokan a kihívások előtti megfutamodásnak értékelték” – jelentette ki Mičovský.

Az egyik ilyen fontos feladat szerinte a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség (PPA) akkreditációjának a visszaszerzése, valamint mezőgazdaság stratégiai fejlesztési tervének elfogadása a következő uniós költségvetési ciklusra.

A harmadik indoka az volt, hogy OLaNO-s képviselők Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszterrel egyeztetve olyan törvényt akarnak elfogadni, hogy a környezetvédelmi területeken lévő erdők a környezetvédelmi minisztérium hatáskörébe tartozzanak. A tervezet ellen a mezőgazdasági tárca csak a parlamentbe való benyújtása után tiltakozott csak. Mičovský hétfőn is elfogadhatatlannak nevezte, hogy az erdők gazdasági szempontból ne a mezőgazdasági tárcához tartozzanak.

„Nem színjáték volt”

Mičovský nem tartja színjátéknak sem a lemondását, sem a lemondás visszavonására tett kísérletet.

„Mérlegeltem a felelősségemet Bartošová asszony kinevezéséért, és a másik oldalon pedig a felelősségemet az erdészekkel és a gazdákkal szemben, akik a támogatásukról biztosítottak. A másodikat fontosabbnak tartottam” – magyarázta a hétfői szereplését Mičovský a Sme.sk-nak.

Bartošová a Szlovák Földalap általa kinevezett igazgatója, akit néhány hete tartóztatott le a rendőrség korrupció gyanúja miatt.

Azt valószínűleg sejtette, hogy sok esélye nincs, mivel Eduard Heger miniszterelnököt vasárnap tájékoztatta a hétfői tervéről, de csak azt a választ kapta, hogy ezt korábban kellett volna megbeszélni. A végleges válaszra nem is kellett sokat várni, Heger hivatala néhány perccel a miniszter sajtótájékoztatója után bejelentette, hogy Samuel Vlčan lesz az új mezőgazdasági miniszter.

A kamara megijedt, hogy mégis marad

A mezőgazdasági ágazat több képviselője azonban nem nagyon ragaszkodott a miniszterhez. A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamarát (SPPK) megdöbbentette a miniszter hétfői lépése, a reakciójuk alapján meg is ijedtek, hogy esetleg mégis Mičovský marad a miniszter.

„Öt perccel vagyunk tizenkét óra után, nem járhatunk egy helyben, nem nézhetjük tétlenül, mi történik. Két hete nincs vezetése a minisztériumnak, tényleg nem tudjuk, mit gondoljunk erről az abszurd helyzetről” – reagált Emil Macho, az SPPK elnöke. – Ezt nem nevezhetjük másnak, mint káosz a köbön.”

Különben ők is ugyanazt a két feladatot tartják a legfontosabbnak, mint a miniszter, csak éppen abban nem bíznak, hogy ezeket Mičovský meg tudná oldani. A kamara szerint ugyanis azért nem támogatják Ján Mičovský maradását, mert az egy éve minisztersége az abszolút szakmaiatlanságnak, a döntések koncepciótlanságának a jelképe lehetne.

A miniszter azonnali leváltását követelte az ellenzéki Hlas, de nem okozott válságot Mičovský menesztése a koalícióban sem: az SaS és a Za ľudí is az OĽaNO belső ügyének tartja, hogy ki vezeti a mezőgazdasági minisztériumot.

A volt államtitkára lesz az utódja

Zuzana Čaputová kedden délután váltja le a minisztert, és egyben ki is nevezi utódját. A posztra Eduard Heger kormányfő Samuel Vlčant javasolja, aki a Matovič-kormány tavalyi megalakulása után a mezőgazdasági minisztérium államtitkára lett. Igaz, csak három hónapig, majd rejtélyesen távozott posztjáról, és Igor Matovič kormányfő tanácsadója lett. Mičovskýt egyébként minisztersége alatt több közeli munkatársa is elhagyta, éppen a tárca kaotikus irányítására hivatkozva.

- lpj -