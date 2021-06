Gröhling: Külön odafigyelünk a 12 évnél idősebbek oltására

Az oktatási minisztérium külön odafigyel a 12 évnél idősebb gyerekek oltására, amelyre már lehet jelentkezni. Erről Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter beszélt hétfőn.

Fotó: TASR

Hangsúlyozta, szeretnék világossá tenni, milyen fontos a védőoltás, hogy szeptemberben biztonságosak legyenek az iskolák. A jelenlegi helyzetet jónak nevezte.

A miniszter az országot járja, hogy megtudja, mi a helyzet az iskolákban.

„Csupa pozitív fejleményről hallunk, természetesen mindenki alig várta már, hogy újra iskolába járhasson. Jelenleg jó a helyzet, és már a szeptemberre készülünk. Ez a felkészülés egyrészt abból áll, hogy a pedagógusokat és az iskolai alkalmazottakat oltópontokon, a fővárosban erre kijelölt buszokban is oltjuk, másrészt pedig szeptemberig előkészítjük az óvintézkedéseket" – mondta a tárcavezető.

Branislav Tréger, Liptovský Hrádok polgármestere, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) vezetője arról tájékoztatott, a megbeszélésen szó esett az iskolák felújításához szükséges tőkéről, illetve személyzeti kérdésekről is. „A pedagógiai asszisztensek kérdését is érintettük, ezek hiánya nagyon érezhető. Beszéltünk az oktatás céljairól és a módszertani kérdésekről is. Átlépünk a digitális korszakba, fel kell készíteni a gyerekeket egy teljesen más helyzetre" - vázolta Tréger.



(TASR)