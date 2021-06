LÉNYEG: Remek gesztus, mondta Heger Mičovskýnak, és leváltotta; hétfőtől már oltanak Szputnyikkal, a 12 évesek pedig jelentkezhetnek Pfizerre

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Juhász László felvétele

Két héttel a lemondásának bejelentése után Ján Mičovský mezőgazdasági miniszter ráébredt, hogy mégiscsak jobb a bársonyszék a „kemény parlamenti padsoroknál”, és bepróbálkozott Zuzana Čaputovánál, hátha megoldható még a maradása. Nem sikerült.

Kedves gesztus

A miniszter egy éves működésénél talán csak a lemondása volt szerencsétlenebb. Ugyan Mičovský hivatkozott arra, hogy mennyi sokan kéérik maradását, arra is rájött, hogy sokan úgy látják, megfutamodott az előtte álló feladatoktól, és még kollégája, párttársa Ján Budaj környezetvédelmi miniszter is kihasználja, hogy interregnum van a mezőgazdasági tárcánál.

Az egész helyzet a remekül mutatja, hogy Mičovský lehet jó ember, hasznos természetvédő és erdész, de nem jó politikus és még rosszabb miniszter.

Mičovský annak ellenére megkísérelte megtartani posztját, hogy Heger már vasárnap finoman jelezte neki: elkésett, a maradáson korábban kellett volna gondolkodni. Majd miután bejelentette, hogy a tárca élére mindenképpen új miniszter kerül, még kedvesen hozzátette, hogy Mičovský ragaszkodását a miniszteri poszthoz „kedves gesztusnak” tartja, amivel azoknak akar kedveskedni, akik aláírást gyűjtöttek neki.

Felszállt végre a Szputnyik V

Hétfőn beoltották az első jelentkezőket az orosz Szputnyik V vakcinával, így több mint három hónapos késéssel azok is megkaphatják az oltást, akik jobban hisznek Putyinnak – és Orbánnak – mint az Európai Gyógyszerügynökség szakembereinek. A vakcina ugyanis még mindig nem kapott uniós engedélyt a felhasználásra, mert egyszerűen nem kérte.

„Nálam másfajta oltóanyag szóba sem jöhetett. Ha nem lett volna Szputnyik, nem oltattam volna be magam” – mondta a Paraméternek az egyik szerencsés Szputnyik-hívő az oltás után.

Valószínűleg nincs komolyabb negatív mellékhatása a vakcinának, és feltételezhetjük, hogy valamennyire hatásos is, csak hát ezt kénytelenek vagyunk Kirill úr bemondására elhinni, mert bizonyítékot erről nem adott. Hogy miért, azon gondolkodjanak el azok, akik beadatják maguknak a Szputnyikot. És készüljenek fel arra, hogy több uniós országban biztosan nem ismerik majd el ezt a vakcinát, hacsak nem szerez uniós regisztrációt. Így nekik marad a tesztelés, vagy a korlátozott utazási lehetőség.

Már a 12 éveseket is olthatják, jó eséllyel azonban csak Kelet-Szlovákiában kapnak időpontot

Viszont a Pfizert újabb korosztálynak nyitotta meg az egészségügyi minisztérium: már a 12 évesnél idősebbek is regisztrálhatnak az oltásra. Mivel azonban a legfőbb szabály az oltások elosztásánál a kor, valószínű, hogy néhány héten belül még nem kapnak időpontot, hacsak nem a Garamtól keletre próbálkoznak.

A kassai fiatalok előnyben vannak, ők valószínűleg már a hétvégén megkaphatják az első adag Pfizert, mivel olyan kicsi az érdeklődés a keleti országrészben.

Szerencsére a járvány egyre inkább visszaszorul Szlovákiában. Ugyan hétfőtől három járás még mindig piros besorolásba tartozik, kettő viszont már kizöldült: az egyik a Vágsellyei, itt tehát gyakorlatilag már alig van korlátozás. A Dunaszerdahelyi, Komáromi, Galántai és Érsekújvári járás továbbra is marad sárga fokozatban, kedden meglátjuk, kizöldülnek-e.

Magyarország továbbra sem ismeri el az oltási igazolásunkat

Míg Csehországba és Ausztriába már gyakorlatilag szabadon vagy kisebb adminisztratív nehézségek árán utazhatnak a beoltottak, Magyarországgal még mindig nem sikerült megegyezni az oltási igazolásaink kölcsönös elismeréséről. Pedig minden rendben lenne, Szlovákia beengedné a Szputnyikkal oltottakat is – hiszen Matovičnak köszönhetően mi is oltunk vele –, a kínai vakcinákat is elismerjük, mert arra a WHO is rábólintott, mégsem sikerül közös nevezőre jutnunk.

A hiba a hírek szerint a „rendkívül okos” magyar Védettségi Igazolványban van, ami sajnos csak azt tartalmazza – az oltottak esetében – hogy mikortól érvényes.

Emiatt a mi igazolásunkat sem fogadja el Magyarország. Az is előfordulhat, hogy csak majd a közös uniós igazolás, a Green Pass fogja feloldani a helyzetet, habár a szlovák külügy már a hétre ígér valami eredményt. Ugyan Magyarországra – kis kockáztatással – most is átmehetünk, csak hát sem vendéglőbe nem ülhetünk be, se szállodai szobát nem foglalhatunk, ami ugye a magyar vendéglátóiparnak sem mindegy.

Lajos P. János