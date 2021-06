Ramatyul kezeli a kormány a koronavírusos helyzetet, és ez kihat arra is, hogy mit gondolunk a vakcinákról

A "Hogy vagy, Szlovákia?" (Ako sa máte, Slovensko?) felméréssorozat májusi eredménye szerint csupán a megkérdezettek 17,2 százaléka bízik a kormányban a koronavírus-világjárvány kezelésével összefüggésben. A pandémia kitörésekor, 2020 áprilisában ez az arány még 56,2 % volt.

Fotó: TASR

"Már a korábbi felmérésekből is kiderült, hogy azok a válaszadók, akik nem bíznak a kormányban, kevésbé hajlandóak betartani a járványellenes óvintézkedéseket. Nagyon hasonló a helyzet az oltási hajlandósággal is, amelyre hatással van a tudósokba és az orvosokba vetett bizalom is" - magyarázta Robert Klobucký, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Szociológiai Intézetének munkatársa.

A felmérésből az is kiderül, hogy az egészségügybe és a tudományos intézetekbe vetett közbizalom szeptember óta stabil értéket mutat, sőt enyhén erősödött is. Az orvosokban pillanatnyilag 50,8 százaléknyian, a szlovák tudományos intézetekben pedig 47,8 százaléknyian bíznak.

Azok a válaszadók, akik jobban bíznak a szlovák kormány járványkezelésében, nagyobb érdeklődést mutatnak az oltás iránt. Azoknak a kétharmada, akik egyáltalán nem bíznak a kormányban, nem is oltatnák be magukat, vagy még haboznak.

A megkérdezettek 51,7 százaléka a háziorvosát, 43,5 százaléka pedig a tudósokat tartja a legmegbízhatóbb forrásnak a COVID-19 betegség elleni védőoltás kérdésében. A legkevesebben - 11,7 százaléknyian - az interneten és a közösségi hálókon megjelenő információkban bíznak. A vakcinával kapcsolatban a válaszadók csupán 14 százaléka tartja megbízható forrásnak a közéleti személyeket, 14,6 százaléka a kormányt és 17,1 százaléka az országos televíziókat és napilapokat.

A felmérést az SAV Szociológiai Intézete az MNFORCE és a Seesame ügynökségekkel együttműködve készítette el május 14. és 20. között, 1000 válaszadó bevonásával.

