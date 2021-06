Komárom beindítja a kulturális életet

A város több szempontból is szeretné újraéleszteni a közösségi életet, mivel a vírus okozta kihívások felhívták a figyelmet arra, hogy a testi egészség mellett a szellemi épség is kulcsfontosságú. Ezért szeretnének több alkalmat kínálni a találkozásra, lelki feltöltődésre.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A programok szervezése mellett fontos tényező a megfelelő körülmények megteremtése. Ennek érdekében a város felújítja a Tiszti pavilon lelátóját, ami az évek során kissé elhanyagolt állapotba került. Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ előtti területet 120 ezer eurós keretből teszik rendbe, Domján Nikolett tervei alapján. A központ belterében átalakul a vendéglő közel 50 ezer euróból. Az így kialakuló új térben kamaraelőadásokat terveznek, bábelőadásokat és színvonalasabb balettoktatást.

A Csemadok épületének oldalsó fala is megújul és 15 ezer eurós támogatásból az ablakokat is kicserélik. A Matica ház külső homlokzatának kitakarítására ötezer eurót hagyott jóvá a város. A Matica ház társulata, a Rebeli nagy erőkkel készül az előadásokkal. Őrsújfalun az ÉS?! Polgári társulásnak köszönhetően egyre szebb a kultúrház, illetve Kaván is munkálatok folynak körülötte.

A cél, hogy a járványhelyzet javulása következtében megújuló kulturális élet méltó helyszíneken történjen.

(ha)