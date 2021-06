Szerdától szabadon utazhatnak Magyarországra a beoltottak, a gyerekek is mehetnek - beoltott felnőtt kíséretében

Szerdától szabadon utazhatunk Magyarországra, ha megvan az oltásunk, és egy beoltott felnőttel együtt oltással nem rendelkező gyerekek is utazhatnak. Az intézkedés visszafelé is érvényes, de Szlovákiába csak az oltás badása után néhány héttel jöhetnek korlátozás nélkül a magyar állampolgárok. A magyar „védettségi igazolványhoz” kell az oltási igazolás is.

Fotó: TASR

Mától (szerda) szabadon utazhatunk Magyarországra, és Magyarországról is szabadon jöhetnek Szlovákiába a védettségi igazolvánnyal rendelkezők. A beoltott felnőtteket a 18 év alatti gyerekeik is elkísérhetik, nekik oltásra és semmilyen egyéb igazolásra nincs szükségük. „Megerősíthetem, hogy az utóbbi napok tárgyalásai, amelyekkel az emberek utazásának megkönnyítését akartuk elérni, eredményesek voltak” – tájékoztatott tegnap Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár, miután úgynevezett szóbeli jegyzéket cseréltek a magyar féllel. A megegyezést Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kedden este bejelentette Facebook-oldalán.

Nem elég a magyar „védettségi igazolvány”

Mindkét ország kölcsönösen elismeri az alkalmazott vakcinákat, vagyis a „nyugati vakcinák mellett” a Szputnyik V-t és a kínai Sinopharm vakcinát is. A szlovák állampolgároknak ráadásul elég csak a szlovák egészségügyi minisztérium által kiállított oltási igazolványt magukkal vinniük, amit akár telefonba letöltve is megmutathatnak. Ez ugyanis tartalmazza az oltás típusát és idejét is.

A Szlovákiába érkező magyar állampolgároknak azonban nem elég, ha csak a „Védettségi igazolványt” hozzák magukkal, ezen ugyanis nincs feltüntetve, hogy milyen oltást és mikor kapták.

„Magyarországról Szlovákiába csak a magyar oltási igazolványhoz csatolt kisebb kiegészítéssel lehet belépni – tájékoztatott Klus. – Ennek tartalmaznia kell egy pontosító információt arról, hogy az igazolvány tulajdonosa milyen napon kapta meg az oltást.”

Néhány hét várakozás

Csak az oltás pontos dátumának ismeretében lehet ugyanis meghatározni, hogy valóban korlátozások nélkül tartózkodhat-e Szlovákiában a beoltott magyar állampolgár, ezért kell magukkal hozniuk az oltási igazolást is. A közegészségügyi hivatal rendelkezése szerint ugyanis csak az oltás után néhány héttel vélik lehetővé a korlátlan belépés. Hogy hány hetet kell várni, azt az oltás típusa határozza meg.

„Az mRNS-alapú oltóanyaggal – Pfizer, Moderna – történt második oltástól 14 napot, a vektor-alapú oltóanyaggal – AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnyik V – történt első oltástól 28 napot kell kivárni. Ez utóbbi, vagyis az első adagtól számított 28 napos várakozás vonatkozik a Sinopharmra is.”

Az is mehet Magyarországra, aki átesett a betegségen

Klus szerint azonban a be nem oltottak jobb, ha továbbra sem utaznak Magyarországra. „Információink szerint továbbra is érvényesek a 2020. szeptember 1-én életbe léptetett beutazási feltételek, amelyek ugyan tartalmaznak kivételeket, de általában tiltják a nem magyar állampolgárok és a magyar tartózkodási engedéllyel nem rendelkezők beutazását” – magyarázta az államtitkár.

A magyar rendőrség információi szerint azonban kivételt jelent a tiltás alól az is, ha valaki igazolni tudja, hogy a belépés napja előtti hat hónapban átesett a COVID-19 betegségen.

Július 1-től indul az uniós COVID-útlevél

Az Európai Parlament szerdán rábólintott az uniós Green Pass-ra vagy COVID-útéevélre. A dokuemtum digitális formában, valamint papír alapon is kibocsátható, és július 1-i kezdettel egyelőre 12 hónapos időszakra vezetik be hasnzálatát.

- lpj -