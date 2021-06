 Az Európai Parlament az oltóanyagok szabadalmi védettségének feloldását sürgeti

Az Európai Parlament a koronavírus elleni beoltás felgyorsítása, illetve a nagyarányú globális oltottság eléréséhez a vonatkozó szabadalmak feloldását javasolta - közölte az uniós parlament csütörtökön.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén 355 szavazattal, 263 ellenszavazat és 71 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásukban a képviselők azt javasolták, hogy induljon tárgyalás a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) azért, hogy a koronavírus elleni oltóanyagok ideiglenesen mentesülhessenek a szabadalmi védettség alól.

Célja, hogy világszerte jobban hozzá lehessen férni a megfizethető egészségügyi termékekhez, és könnyebb legyen megszüntetni a globális gyártás akadályait és az ellátási hiányt. Az önkéntes engedélyezés, vagyis amikor az oltóanyag kifejlesztője dönti el, kinek és milyen feltételek mellett engedélyezi az oltóanyaggyártást, illetve a szaktudás és a technológia átadása lehet a leghatékonyabb az oltóanyagok globális előállításának felgyorsításához és bővítéshez - írták.

Az oltóanyaggyártást akadályozó körülmények felszámolása érdekében a képviselők felszólították az uniót, hogy exportengedélyezési mechanizmusát váltsa fel egy átláthatósági export-követelményrendszerrel. Az Egyesült Államoknak és az Egyesült Királyságnak pedig haladéktalanul meg kellene szüntetnie az oltóanyagokra és az oltóanyaggyártáshoz szükséges nyersanyagokra vonatkozó kiviteli tilalmukat - szögezték le. Hozzátették: az uniónak támogatnia kell az oltóanyagok afrikai előállítását is. Végezetül a koronavírus elleni vakcinákra vonatkozó jövőbeni elővásárlási megállapodások teljes nyilvánosságra hozatalát sürgették, különösen az új generációs oltóanyagok esetében. A képviselők azt is kérték, hogy az Európai Bizottság a gyógyszergyártók részéről is ragaszkodjon a szükséges átláthatósághoz.

A szabadalmakat védő szellemi tulajdonjogok felfüggesztéséről szóló döntés a Kereskedelmi Világszervezet illetékes tanácsában (TRIPS) születik. A tanács legutóbb június 8-9-én is ülésezett, de nem döntött a kérdésben.

(MTI)