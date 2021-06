Az NHL-be tart a szlovák hoki-válogatott fiatal játékosa, aki a vébén is megmutatta magát

Kňažko hároméves szerződést írt alá a Columbus Ble Jackets csapatával, amely a 2020-as draftolás 78. helyéről választotta ki a fiatal játékost. A 18 éves védő az elmúlt három szezonban a finn TPS Turku ificsapatában játszott. A rigai világbajnokságon a szlovákok mind a nyolc mérkőzésén jégre lépett.

OFFICIAL: The #CBJ have signed D @SamuelKnazko to a three-year entry-level contract #CBJ | @Huntington_Bank https://t.co/qtge0wpICs