Szlovákiai magyar városokban bandáznak a fiatalok, és a belügyminiszter alatt meg inog a szék

Kétség alig férhet hozzá, a csütörtöki nap főszereplője a belügyminiszter volt. Nem véletlenül.

Hiszen fokozódik a helyzet a két legnagyobb kormánypárt két befolyásos embere - az Igor Matovič pártjához tartozó belügyér és a Boris Kollár-féle tömörülés képviselőinek parlamenti vezetője - között. Az már kiderült, hogy keddre tűzték ki azt a rendkívüli parlamenti ülést, amelyen a Robert Fico vezette ellenzék legszívesebben leváltaná Roman Mikulecet. Ficóék azért akarják meneszteni a minisztert, mert felmerült bennük a gyanú, hogy a rendfenntartó erőkön belül működik egy csoport, amelyik manipulálta néhány ügy kivizsgálását. A koalíciós Sme rodina két tagja meg jelezte, támogatná az ellenzéket abban, hogy kipenderítsék a minisztert a posztjáról. Erre a politikai árulásra az előzetes letartóztatásban ülő titkosszolgálati exigazgató, Vladimír Pčolinský kettő kormánypárti rokona szánta el magát, akik történetesen a Kollár vezette erő színeit képviselik a törvényhozásban.

Mikulec elmondta, miért kerültek a kormányra

A miniszter most meg is jegyezte, hogy a Sme rodina parlamenti frakcióvezetője jól tenné, ha nem rágalmazna és nem befolyásolná a nyomozást. Mert ezek a praktikák az előző kormányokhoz köthetőek, viszont az új politikai garnitúra szívesen leszámolna ezzel. Mikulec azt mondja, azért kerültek kormányra, hogy visszaállítsák az igazságosságot, meg azt az állapotot, amikor a törvény előtt mindenki egyenlő.

Zsaru zsarunak farkasa

És a nagy egyenlőség nevében csütörtökön a belügyminisztérium felügyelősége razziát tartott a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségnél, a jól ismert NAKA-nál. Úgy hírlik, a felügyelőség a SIS egykori igazgatójának ügyével foglalkozó nyomozati anyagot is lefoglalta. Mindez annak fényében érdekes fejlemény, hogy a múlt héten meg a NAKA vette őrizetbe a belügyi tárca Belső Ellenőrzési Hivatalának igazgatóját. A rendvédelmi szervek közötti adok-kapok szinte követhetetlenné vált, és ember legyen a talpán, aki igazságot tud tenni ebben a kérdésben. Daniel Lipšic azonban megpróbálkozott vele. A Speciális Ügyészi Hivatal vezetője egyenesen az aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a belügyesek razziáztat a NAKA-nál, mert az rettentő fura dolog, és különben is erős a gyanú, hogy volt ebben valami célzatosság. Maroš Žilinka főügyész is utasította a pozsonyi kerületi ügyészt, vizsgálja ki, hogy indokolt volt-e a belügyminisztériumi hivatal akciózása. Kell egy kis idő, míg kitisztul a kép, hogy kiderüljön, ki a jó zsaru ebben a történetben.

Rácsok mögött marad Kičura

Közben a Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy október végéig vizsgálati fogságban marad Kajetán Kičura, az Állami Tartalékalap egykori igazgatója, aki még a smeres időket idézi. A széfjében aranyrudakat felhamozó ficóista Dagobert bácsi tavaly április óta ül fogságban, mert a korrupció és a pénzmosás gyanúja valamilyen szinten megalapozottnak tűnik.

Hiányozhat az iskola a bandázóknak

Az a vélemény is egyre elfogadottabb, hogy a koronavírus miatti korlátozások egyeseknek elvehették az eszét. Arról voltunk ma kénytelenek beszámolni, hogy Rimaszombatban fiatalokból álló banda támad rá minden ok nélkül az emberekre. Ez az eset meg emlékeztethet minket arra, hogy egy hónapja meg Komáromban szaparodtak meg az olyan esetek, melyek során fiatalkorúak egy csoportja bántalmazta kortársukat. Akkor arról is írtunk, hogy a 14-15 évesek viselkedése valószínűleg visszavezethető az iskolai szocializálódás hiányára, illetve a járványhelyzet okozta feszültségre és ezek a megállapítások valószínűleg passzolnak a rimaszombati suhancokra is.

Sidó Árpád