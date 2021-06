Legfontosabb tudnivalók karikagyűrű választása előtt 

A karikagyűrű kiválasztása soha nem egyszerű feladat, ezért nagyon fontos, hogy már előre felkészüljünk arra, hogy milyen buktatókba ütközhetünk. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a leggyakoribb dolgokat, amin megcsúszhat akár a költségvetés is, így mindenképp olvasd el, mielőtt elindulnál életed legfontosabb ékszeréért.

Hogyan induljunk?

Az induláshoz hozzátartozik, hogy minden esetben legyünk tisztában azzal, hogy milyen összeget szánunk a karikagyűrűre. Alaposan gondoljuk át, hogy mennyit tudunk rászánni az ékszerre, de szabjunk egy reális határt. Ez azért fontos, mert hiába határozzuk meg, hogy maximum 200.000 forintot szánunk rá, ha álmaink karikagyűrűje 230.000 forintba kerül, de tudjuk, hogy egy életen át bánni fogjuk, ha nem azt választjuk. Éppen ezért határoljunk be egy mozgásteret, ameddig még elmehetünk. Ha ez megvan, akkor elindulhatunk a vágyott gyűrűpróbára.

Mit kell tudni a gyűrűpróbáról?

A gyűrűpróba rendkívül izgalmas, de emellett meglehetősen időigényes feladat is egyben. Éppen ezért minden esetben hagyj magadnak elegendő időt rá, akárcsak a menyasszonyi ruha esetében. Bár sokak számára nem ez a legfontosabb az esküvői előkészületekben, mégis ő a szertartás sztárja, a karikagyűrű.

A megfelelő méret kiválasztása miatt mindenképp lényeges, hogy mindkét kéz gyűrűsujjára próbáld fel az ékszert. Az is hasonlóan fontos, hogy lehetőség szerint került azt, hogy akkor próbálj gyűrűt, amikor fázol vagy épp nagyon meleged van. Hidegben az ujjak elvékonyodnak, így ami ekkor jó méret, az melegben meglehetősen szoros lehet. Ha pedig meleged van, akkor mivel vastagabb lesz az ujjad, hidegben könnyen lecsúszhat. Akkor is figyelni kell, ha hajlamos vagy a testsúlyingadozásra, ebben az esetben olyan gyűrűt célszerű választani, amit könnyű tágítani, illetve bevenni belőle. Akkor is igaz ez, ha az esküvő előtt még le szeretnél adni pár kilót.

A vékony hosszú ujjakon a szélesebb gyűrűk mutatnak jobban, mert a vékonyak nagyon törékenynek tűnnek majd. A húsosabb ujjakra pedig nyugodtan válassz vékonyabb karikát, mivel ez optikailag vékonyítja az ujjakat. Lehetőleg ebben az esetben kerüld a széles karikagyűrűt.

Az, hogy szeretnél-e követ a karikagyűrűbe vagy sem, maximálisan szubjektív döntés. A nők jobban szeretik a csillogó és köves ékszereket, míg a férfiak esetében inkább a letisztult és csillogásmentes formák a befutók.

A karikagyűrűk felülete többféle lehet, de azt jobb, ha tudod, hogy idővel kopik, ezért olyat érdemes választani, amit a későbbiekben könnyű polírozni, illetve megújítani. Mivel ezek többsége gravírozható, így a karikagyűrű belsejébe bármilyen személyes üzenet, időpont vagy éppen szimbólum választható.

