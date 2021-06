A petíció ellenére bezár a posta Őrsújfalun

Martin Ľupták, a Szlovák Posta vezérigazgatója Komáromba látogatott Agáta Gajdošíkovával, a kerületi igazgatónővel, ahol az őrsújfalusi posta sorsáról tárgyaltak Molnár Mariánnal, a városrész képviselőjével és Keszegh Bélával, Komárom polgármesterével.

A 2021-es év elején értesült a város arról, hogy a postafiók bezárását tervezi a Szlovák Posta. Ez ellen Molnár Marián képviselő vezetésével petíció indult, amit több, mint ezer ember írt alá napokon belül. A helyi lakosok szerették volna megtartani a szolgáltatások elérhetőségét.

A posta először csak ideiglenes bezárásról értesített, viszont később felmerült a teljes lezárás lehetősége is. Véleményük szerint az ország településeinek felében nincs postafiók és ott is zavartalanul működik minden. Bár Komáromban négyről háromra csökkenne a fiókok száma, a városrészen más formában továbbra is elérhetőek lennének a szükséges szolgáltatások.

A posta vezérigazgatója bemutatta a bezárást alátámasztó adatokat, majd kifejtette, hogy országszerte felszámolják azokat a postafiókokat, amelyek kihasználtsága alacsony. Mivel a napi pénzforgalom és ügyintézés az adott fiókban nem éri el a hatékony működési szintet, nem érdemes fenntartani. Ehelyett a terepen dolgozó postások végzik majd el a feladatokat, akár a nyugdíjat is kiszállítják azoknak, akik egészségügyi vagy egyéb okokból nem tudnak bemenni érte.

A város részéről az a kérés fogalmazódott meg, hogy biztosítsanak egy ún. Balíkoboxot, ami nem csak csomagok fogadására alkalmas, de számlafizetésre is. Ezen kívül a posta ígéretet adott, hogy minden lakos részletes, kétnyelvű tájékoztatót kap majd postaládájába, hogy hogyan vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

Végeredményben a posta vezetősége megígérte, hogy folyamatos egyeztetés várható részükről, hogy a lehető leggördülékenyebben menjenek a dolgok, illetve ígéretet tettek arra nézve is, hogy a megmaradó postafiókokban bővítik a kétnyelvűséget.

Hupka Adrián