LÉNYEG: Fico nagyon gyúr Mikulec leváltására, újabb szennyhalmot borított rá, de már a Sme rodina sem akarja a miniszter távozását

Fotó: TASR

Folytatódott és fokozódott a Robert Fico vezette „hadjárat” Roman Mikulec ellen., A Smer elnöke újabb „bizonyítékokkal” állt elő, amelyek szerite igazolják a belügyminiszter alkalmatlanságát a posztjára.

Fico titkos dokumentumokat olvas

Robert Fico szerint bírósági is megerősítette, hogy jogosan vonták meg Roman Mikulec biztonsági besorolását 2012-ben, mivel hamis információkat tüntetett fel az átvilágítási kérdőívben. Fico mindezt titkos dokumentumokból olvasta ki, amelyek valami furcsa módon az asztalán landoltak.

Az biztos, hogy a Smer elnöke komolyan gyúr a keddi megmérettetésre, amikor az ellenzék megpróbálja majd leváltani a belügyminisztert. Fico valószínűleg titokban számított arra, hogy szerez majd néhány szavazatot a Sme rodinától is. Boris Kollárnak voltak már érdekes húzásai Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter leváltása alkalmával is, amikor nyíltan nekiment saját kormánya miniszterének, de most óvatosabb.

Kollár: „Stabil koalíciós partnerek vagyunk”

Valószínűleg rászóltak Kollárra, hogy mégsem a szétesőben lévő legkisebb kormánypárt politikusáról van szó, hanem éppen az OĽaNO egyik erős miniszteréről. Ugyan furcsa mód Igor Matovič pártelnök nem nagyon áll ki nyilvánosan minisztere mellett, de valószínűleg erős jelzést kaphatott Kollár, mert csak az SIS jelenleg előzetesben ülő igazgatójának a felesége, Adriana Pčolinskának, és testvérének, Peter Pčolinskýnek adott „szabad kártyát”. Az SIS volt igazgatója áldozatnak tartja magát, a rendvédelmi szervek közt dúló háború áldozatának, és ezt a narratívát átvette Kollár egész pártja. „Stabil koalíciós partnerek vagyunk” – jelentette ki Kollár.

Peter Pčolinský már korábban kijelentette, hogy ő biztosan Mikulec leváltására szavaz, és nem kérdés, hogy így tesz majd Adriana Pčolinská is.

A belügyminiszter szerint azonban nincs itt semmilyen háború, csak valakik a háttérben kavarnak. A napi hírolvasó azonban nem lehet ennyire biztos a dolgában, hiszen naponta kerül rács mögé valamelyik magas rangú rendőr vagy titkosszolga.

A vakcinának talán 3, a vírusnak több mint 12 ezer halálos áldozata van

A járvány utolsó hulláma már valóban mögöttünk lehet, hosszú hónapok után pénteken először nem jelentettek újabb halálos áldozatot. A kórházban ápoltak száma is szépen csökken, már kevesebb mint 300 ember szorul kórházi kezelésre.

Az egészségügyi minisztérium adatai bizonyítják azt is, hogy az oltás valóban csak minimális kockázattal jár.

A csaknem 2,8 millió beoltott közül három olyan halálesetet találtak, ami összefüggésbe hozható az oltások valamelyikével.

Ez valóban minimális kockázat, ha figyelembe vesszük a járvány csaknem 12 500 halálos áldozatát. Komolyabb mellékhatást is csak kevesebb mint 6 ezer beoltott jelzett úgy, ebből a hatezerből négyszáz esetben volt súlyosabb következmény. Súlyosabb esetnek veszik például a tartósan magasabb vérnyomást is.

Biztosan nem fogy el a kétszázezer Szputnyik, eladjuk a vakcinát, ha lesz kinek

Már biztosra vehető, hogy a még február végén behozott 200 ezer Szputnyik V vakcina nem fog elfogyni, ráadásul hamarosan lejár a szavatossága is. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter azon gondolkodik, hogy a felesleget elajándékozzuk vagy eladjuk, ha lesz rá igény más országokban. Ha azonban nem lesz kereslet, akkor a minisztérium kénytelen lesz megsemmisíteni a lejárt szavatosságú gyógyszert.

Még jó, hogy nem kellett kifizetni az összes, Igor Matovič által megrendelt kétmillió darabot.

