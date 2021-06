EURO-2020: Az oroszok kapitánya gyorsan továbblapozna a belgák elleni vereségen

Sztanyiszlav Csercseszov, az orosz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya gyorsan elfelejtené és továbblapozna társházigazda csapata szombati bemutatkozásán az Európa-bajnokságon, amikor sima meccsen 3-0-ra alulmaradtak Belgiummal szemben.

Fotó: Reuters

A szentpétervári találkozót követően a szakember kiemelte: úgy az eredmény, mint a mutatott játék szempontjából jobbra készültek, de a továbbjutást illetően azért még így is versenyben maradtak.

"A saját játékunkat próbáltuk meg játszani, ami részben működött is, de aztán szétesett. A belgák korán megszerezték a vezetést, és onnantól kezdve nehéz volt elvenni tőlük a labdát" - utalt Csercseszov Romelu Lukaku 10. percben szerzett első találatára. Hozzátette: a korai hátrány demoralizálta az orosz játékosokat, akiknek a folytatásban azzal is meg kellett küzdeniük, hogy visszaszerezzék az önbizalmukat.

Az oroszok legközelebb szerdán lépnek pályára, és azokkal a finnekkel találkoznak, akik Dániát győzték le 1-0-ra.

A világranglistán éllovas belgák kapitánya, Roberto Martínez elmondta: a mérkőzés előtt sokkolta őket az öltözőben Christian Eriksen drámája. Saját meccsük előtt perceken át többen sírtak, hiszen a dán játékosnak egykori és jelenlegi klubtársai is vannak a belgáknál, akik személyesen ismerik őt - például Lukaku -, és mindennel foglalkoztak, mindenről beszéltek, éppen csak a futballról nem esett szó.

A dán-finn Eb-meccs 43. percében a dánok csapatkapitánya mindenféle előzmény nélkül összeesett a pályán, ahol bő tíz percen keresztül élesztették újra, mielőtt szállítható állapotba került. A 109-szeres válogatott játékost végül stabil állapotban vitték kórházba, ahol már kommunikálni is tudott.

Martínez az oroszok elleni összecsapásról azt mondta: összességében jó teljesítményt nyújtottak, annak ellenére, hogy gyenge második félidőt produkáltak.

"Számos pozitívumunk volt, például az, hogy nem gyűjtöttünk be lapos figyelmeztetést, nem kaptunk gólt és jól tartottuk meg a labdát" - értékelt. Hozzátette: az első félidő közepén sérülés miatt lecserélt Timothy Castagne számára véget ért az Eb, és a kettős arccsont-törést szenvedett védőt minden bizonnyal műteni is kell majd. Castagne a 26. percben Daler Kuzjajevvel fejelt össze, utóbbi ápolás után folytatta ugyan a játékot, pár perccel később azonban őt is lecserélték.



MTI