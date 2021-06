Leigáztuk Lengyelországot, kedden lesz miről beszélgetnie a két elnöknek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Történelmi pillanat. (Fotó: Zuzana Čaputová - FB)

A hét első munkanapja is főleg a koronavírussal kapcsolatos információk fogyasztóinak tett a kedvére. Akit ugyanis sem a foci-Eb, sem pedig a csúcstalálkozók nem érdeklik, ma is dúskálhatott a covidos hírekben. Ezekből akadt jó is, és rossz is éppen elég.

Vágsellye környékén eltűnt a Covid

A mai nap jó híre, hogy folyamatosan javul Szlovákiában a járványhelyzet, az ország már főleg sárga színű. Ez a többi között az is jelenti, hogy a közel 50 sárga járásban az éttermek belső terében is lehet enni, de egy asztalnál legfeljebb hat ember vagy egy háztartás tagjai ülhetnek. Ezek közé tartozik a Lévai és a Rimaszombati járáson kívül az összes dél-szlovákiai régió. A zöld járások száma – lyen például a Vágsellyei is – megháromszorozódott, ezekre a régiókra már semmilyen biztonsági előírás nem érvényes, vagyis ezeken a helyeken egyelőre lecsengett a koronavírus-járvány.

Heger óvatos optimista

Eduard Heger azért még óva int mindenkit a túlzott optimizmustól: a miniszterelnök figyelmeztetett, fontos, hogy továbbra is hordjuk a reszpirátort vagy a szájmaszkot, és ne csak úgy a látszat kedvéért, az állunk alatt, hanem vegyük komolyan az előírásokat. A kormányfői intelen helyénvalónak tűnik, hiszen még nincs itt a járvány vége, bármikor újult erővel törhet ránk, ha eltúlozzuk a lazítást. Ne felejtsük, mi történt a tavalyi nyár után...

Annyiból persze jobb a helyzet, hogy már a rendelkezésünkre áll Covid elleni vakcina, és egyre többen veszik fel az oltást. Heger ma azt is elárulta, hogy a központi oltási kampány erősítésén kívül további ösztönző intézkedések is várhatók, de hogy milyenek, arra egyelőre nem kaptunk választ. Ígérhetnek ugyan fejenként 20-30 eurót a beoltottaknak, azonban ez a megrögzött vírustagadókat aligha téríti jobb belátásra.

Újabb mellékhatás a láthatáron

Főleg, ha olyan hírek érkeznek az oltás árnyoldalairól, mint hétfőn. Ma ugyanis egy elég rémísztően hangzó mellékhatásról számolt be az Állami Gyógyszerellenőrzési Intézet, öt esetben merült fel a beoltott pácienseknél szívizomgyulladás és szívburokgyulladás. Úgy tűnik, főként a 30 évnél fiatalabb férfiaknál fordulhat elő ez a betegség a koronavírus elleni vakcina beadása után. A képet valamelyest árnyalja, hogy a betegség átmeneti és enyhe lefolyású, illetve, hogy azoknál is előfordul, akiket nem oltottak be koronavírus ellen, ráadásul még nagyobb arányban, mint a vakcinázottak esetében. Az oltakozási kedv növekedéséhez azonban az ilyen hírek aligha járulnak hozzá.

A gyerekekre is sor kerül

Ha saját magukat sokan vonakodnak is beoltatni, a gyermekük egészsége azért megnyugtatóan sok szülőnek fontos. A legfiatalabb korosztály, vagyis a 12 és 15 év közöttiek közül már több mint 10 ezren regisztráltak a Pfizer/BioNTech vakcinára. Az egészségügyi minisztérium azt tervezi, hogy mindig a hét egy meghatározott napján hívnák be a gyerekeket, és azon a napon gyermekorvos is lenne az oltóközpontban. Valószínűleg júliustól pedig az oltóközpontok helyett a tiniket közvetlenül a gyermekorvosok is beolthatják majd.

Csúcstalálkozók sora Pozsonyban

Aki teheti, holnaptól kerülje el Pozsonyt, a fővárosban ugyanis beindul a diplomáciai nagyüzem: állam- és kormányfők találkoznak a GLOBSEC konferencián. Egy részük – mint például Ferenc pápa – csak virtuálisan lesznek jelen, rengetegen érkeznek azonban ezekben az órákban is Pozsonyba. A szlovák államfő már kedden reggel tárgyal horvát és lengyel kollégájával. Ez utóbbival valószínűleg átveszik a hétfő esti szlovák-lengyel meccset is, a 2:1-es szlovák győzelemre tényleg büszke lehet Čaputová is. És ha már elnökasszony és büszkeség: az államfő ma büszkén jelentette be, hogy találkozott az Egyesült Államok elnökével, Joe Bidennel. Erre a tereferére persze nem Pozsonyban került sor, hanem Brüsszelbrn, a NATO csúcstalálkozón. Čaputová még egy közös fotót is posztolt a láthatóan kedélyes és szájmaszkmentes beszélgetésről. A két elnök a jogállamiságról és a demokratikus értékekről cserélt eszmét, legalábbis a hivatalos beszámoló szerint. Ilyenkor az ember persze óhatatlanul is arra kíváncsi, valójában mi mondanivalója lehetett köztársasági elnökünk számára Bidennek, és egyáltalán be tudta-e azonosítani a térképen Szlovákiát.

