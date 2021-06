A héten kiderülhet, mikor indulhat a Szövetség, de az MKP Országos Tanácsa akár le is állíthatja az egyesülést

A márciusban bejelentett megegyezés ellenére még mindig nem alakult meg a Szövetség, az Magyar Közösség Pártja (MKP), a Híd és az Összefogás lassan már egy éve elindított közös projektje. A pártok delegációi még mindig nem egyeztek meg a közös szervezet alapszabályáról, pedig vasárnap már az MKP Országos Tanácsának kellene róla tárgyalni. A legnagyobb problémát az alapszervezetek hatásköreinek meghatározása jelenti. A pártelnökök optimisták, de az MKP helyi struktúrái akár meg is akadályozhatják a tárgyalások folytatását.

Fotó: Paraméter

Az már biztos, hogy az MKP Elnöksége nem tudja tartani egy korábbi döntését, amely szerint június 26-ig a párt kongresszusának is meg kellett volna erősíteni a három párt megegyezését. A Szövetségnek sem lesz alakuló kongresszusa a nyári szünet előtt, ahogyan abban még márciusban reménykedtek a pártok egyes képviselői.

A Paraméter információi szerint a legnagyobb gondot az alapszervezetek hatásköreinek meghatározása jelenti.

Az MKP-ban komoly szava van a helyi szervezetnek, például az adott település polgármesterjelöltjének meghatározása is az ő jogköre. Az Összefogásban viszont helyi szervezetek nincsenek, járási struktúrái sem épültek ki, ezért ők magasabb szintre vinnék ezeket a hatásköröket. A Híd valahol az MKP és az Összefogás között helyezkedik el, sok településen vannak alapszervezetei – klubjai – is, viszont a párt legalsó szervezeti egysége a járási szervezet.

Az egyesülési tárgyalások eredményéről legutóbb márciusban tájékoztattak, amikor nagy vonalakban megegyeztek az új párton belüli erőviszonyokról. Akkor úgy tűnt, hogy karnyújtásnyira van a megegyezés, és már nyár előtt sor kerülhet az új párt alakuló kongresszusára.

A tárgyalások azonban lassan haladtak, az új párt alakuló kongresszusa legkorábban nyár végén lehet.

Három szemlélet

Viszont a hétvégén, vasárnap az MKP Országos Tanácsa (OT) már tárgyalna a Szövetség alapszabályáról és a programtézisekről. Forró Krisztián pártelnök még bízik abban, hogy sikerül valamilyen megegyezést a OT elé terjeszteni. A pozitív döntés érdekében végigjárta az országot, tárgyalt a járási szervezetek vezetőivel. „Még mindig folynak a tárgyalások, de van egy alapszabály-javaslat, és többek közt erről is fogunk beszélni majd az Országos Tanács ülésén” – mondta a Paraméternek Forró.

Azt az MKP elnöke is elismerte, hogy a legnagyobb problémát az új párt struktúrájának a meghatározása jelenti. „Különbözőképpen látjuk a struktúrát, az MKP 30 éves párt, alulról építkezik, a helyi szervezeteknek komoly szerepük van, a másik véglet pedig az Összefogás, amely egy új párt, a helyi struktúrái nincsenek kiépítve, ők felülről látják az építkezést, a Híd pedig a kettő között helyezkedik el, ebből következnek a különböző megközelítések – magyarázta Forró a tárgyalások állását. –

Ha egy jól működő Szövetséget szeretnénk létrehozni, akkor ezt a három szemléletet össze kell fésülni.”

Fékek és ellensúlyok

Hasonlóan látja a tárgyalások állását a másik két pártelnök is. Sólymos abban bízik, hogy legkésőbb a nyár végéig a tárgyalások eredményét jóváhagyhatják az alapító pártok döntéshozó testületei is, és megalakulhat az új párt. „Azon dolgozunk, hogy olyan mechanizmust alakítsunk ki, hogy az alapszervezetek is jól tudjanak működni, hogy dönthessenek arról, hogy egy adott községben a párt kit jelöl például polgármesternek, képviselőnek, de meglegyen annak is a biztosítéka, hogy annak az elődpártnak is legyen beleszólása a helyi történésekbe, amelyik jelen pillanatban gyengébb az adott településen – magyarázta Sólymos. –

Tehát azt kell elérni, hogy mindenkinek meglegyen a tere, hogy tovább tudjon működni egy zászló alatt. Erről a mechanizmusról folynak most a tárgyalások és próbáljuk befejezni ezt a folyamatot.”

Mózes szerint is az egyensúlyt kell megtalálniuk. „Mindegyik jelenlegi párt másképp épül fel, és ezt úgy kell összehangolni, hogy legyenek benne fékek és ellensúlyok, hogy senki ne tudja a másik kárára érvényesíteni az akaratát, mindegy, kiről van szó. Mert ezzel nemcsak a másiknak ártana, hanem az egésznek a kárára történne – magyarázta Mózes. – Ezt nem egyszerű univerzálisan beállítani.” Szerinte már nincs messze a megegyezés, bízik benne, hogy az új párt alakuló kongresszusa a nyáron összeül.

MKP-Összefogás ellentét?

A tárgyalások lezárása viszonylag gyorsan sikerülhet, viszont az eredményt még mindhárom párt döntéshozó szerveinek el kell fogadnia, ami a legnehezebb az MKP esetében lesz. A Paraméter információi szerint jelenleg az alsóbb struktúrák is hajlanak a közös pártba való belépésre, amiben szerepet játszhat az is, hogy a Szövetséget több közvélemény-kutató cég is 5 százalék felett mérte.

Ami azonban kissé meglepő, hogy a legnagyobb ellentétek nem is az MKP és a Híd között vannak: sokkal nagyobb problémát jelent az MKP-nak az Összefogás partnerként való elfogadása.

„A párt alsóbb szerveiben elsősorban az Összefogással való együttműködéstől tartanak” – mondta a Paraméternek egy nevét elhallgató forrás.

MKP-OT: miről tárgyal, miről dönt?

Az első próba az MKP-ban az országos tanács hétvégi ülése lehet, amelynek programján a Paraméter információi szerint szerepelni fog az alakuló Szövetség alapszabálya. Az eredményt Forró Krisztián pártelnök sem meri biztosra venni.

„Én nem tudom megmondani előre, hogy az OT hogyan fog dönteni, de abban vagyunk érdekeltek – és szerintem az OT minden tagja érzi a felelősségét ennek –, hogy erős képviseletet hozzunk létre. Ehhez valóban szükség van egy egységes pártra, egy szövetségre, és az OT ilyen felelősségteljesen fog hozzáállni ehhez a kérdéshez is” – mondta Forró.

Nem ez lesz az utolsó alkalom, hogy az MKP OT véleményt mond a közös pártról, és még az MKP kongresszusát is össze kell hívni. „Amennyiben az országos tanács most úgy dönt, hogy a párt készen áll a fúzióra, az egyesülésre, a Szövetség megalapítására, akkor valószínűleg lesz még egy ülése az országos tanácsnak, ami ezt megerősíti, majd az országos kongresszusnak is jóvá kell ezt hagynia” – magyarázta a folyamatot Forró.

Kongresszus június helyett augusztus végéig

Az MKP Elnöksége szerette volna még tavasszal, június végéig összehívni a párt kongresszusát is, de ebből már biztosan nem lesz semmi. „Felmerült egy ilyen lehetőség, viszont tekintettel arra hogy járványhelyzet elhúzódott, a június végi időpont nem reális, de valószínűsíthető, hogy a nyár folyamán erre sor kerül” – magyarázta Forró. Ő abban bízik, hogy augusztus végéig lezárják az MKP-n belüli jóváhagyási folyamatot, és lát esélyt arra is, hogy a Szövetség alakuló kongresszusa megvalósul.

Hasonlóan látja a Szövetség hivatalos megalakulását a másik két pártelnök is. „Én szeretném, hogy már a nyár folyamán meglegyen a kongresszus” – mondta Sólymos. Szerinte ez azért is reális, mert a pártokban megvan erre az akarat.

Mózes Szabolcs szerint az Összefogáson nem fog múlni a megegyezés, és a nyár végi időpont szerinte is reális.

- lpj -