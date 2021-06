Ukrajna nem fogadja el határátlépéskor a Szputnyik V vakcinával beoltották oltási igazolását

Ukrajna nem engedi be az országba azokat, akik az oltási dokumentumuk szerint az orosz Szputnyik V vakcinát vették fel a koronavírus ellen, mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és Ukrajna ezt az oltóanyagot nem ismeri el - közölte kedden Valentin Melnik, a kijevi Boriszpil-1 nemzetközi repülőtér határőrszolgálatának helyettes vezetője.

A tisztségviselő a reptéren tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy mivel a WHO nem ismeri el ezt a vakcinát, így Ukrajna sem. Ezért ha egy külföldi állampolgárt Szputnyik V-vel oltottak be, szüksége van 72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy antitesttesztre is, ennek hiányában megtagadják tőle a belépést, az ukrán állampolgároknak pedig házi karanténba kell vonulniuk.

Hozzátette, hogy ez nem vonatkozik azokra, akik átszállással repülnek más országba, mivel ők nem esnek át ukrán területen útlevél-ellenőrzésen, hanem automatikusan átmennek az átszállási zónába, ahonnan elhagyják az országot.

Ukrajnában az elmúlt napban 1014 új esettel 2 224 992-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény csaknem hatszázzal több a megelőző napiénál. Az elhunytak száma 77-tel 51 769-re emelkedett, míg a megelőző napon számuk csupán 13 volt. Eddig 2 136 176-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint 5,5 ezren, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint 4,5 ezerrel, 37 047-re. Kórházba 401 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 464 volt.

A legtöbb új beteget, 243-at megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.

