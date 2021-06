Befejeződött a 2021-es népszámlálás – a lakosság 92,7 százaléka, 5,220 millió ember kapcsolódott be

Vasárnap befejeződött a népszámlálás asszisztált része is, összesen 5,22 millió ember kapcsolódott be. A március 31-én végződött online részbe 4,84 millióan (86%) kapcsolódtak be, asszisztencia segítségével további 376 ezer embert értek el, így jött össze a 92,7 százalékos eredmény. Az első eredményeket decemberre ígéri a Statisztikai hivatal, ekkor talán megtudhatjuk azt is, hányan vallják magukat magyarnak Szlovákiában.