18 pluszos lesz a Barátok közt vagy a Szomszédok? A magyar parlament elfogadta a homofóbbá alakított pedofilellenes törvényt

Hiába volt a hétfői több ezres tiltakozás, a kormánypárti többség a Jobbik képviselőivel támogatva – 157 igennel egy nem mellett – elfogadta a pedofilellenes törvényt. A tiltakozást nem a pedofilok büntetésének súlyosbítása miatt szervezték, hanem azért, mert a jogszabályba bekerült egy olyan módosítás is, ami összemossa a pedofilokkal a melegeket: megtiltja, hogy a 18 év alattiak bármilyen tájékoztatást kapjanak más szexuális orientációról illetve a nemváltásról. Sokak szerint Orbán ebben is Putyint másolja.

A kormánypárti többség a Jobbikkal megtámogatva kedden elfogadta a pedofilellenes törvénycsomagot, amelyet a fideszes Kocsis Máté terjesztett a parlament elé még májusban. A gyermekek szexuális bántalmazását tiltó jogszabályok súlyosbításának előkészítéséhez a volt perui nagykövet, Kaleta Gábor ügye adta az apropót. Őt csak egy év felfüggesztett börtönbüntetésre és 540 ezer forint (1500 euró) pénzbírságra ítélték, miután a számítógépén 19 ezer, kiskorúakról készült pornográf felvételt találtak. A diplomata 2019-ben bukott le, egy pedofil hálózat ellen folytatott amerikai nyomozás során.

Pedofillista is lesz

A mostani szigorítás létrehoz egy név szerint kereshető nyilvántartást az elítélt pedofilokról, súlyosbítja a büntetőtörvénykönyv pedofilokra vonatkozó büntetési tételeit, új minősített eseteket vezet be – 12 éven aluliakkal szemben elkövetett, hivatalos személyként elkövetett pedofília, sanyargatást vagy erőszakot alkalmazva elkövetett ügyek vagy visszaesőként elkövetett pedofília. Bővül azon foglalkozások köre is, amelyeket ilyen bűncselekményért elítéltek nem tölthetnek be: minden olyan foglalkozás, amely gyermekek foglalkozásával, szórakozásával vagy szabadidős tevékenységével összefügg.

A magyar kormánynak mindegy, hogy pedofil vagy meleg

A hétfőn mintegy 10 ezer ember tiltakozott a parlament előtt a jogszabály elfogadása ellen. A tiltakozás azonban nem a pedofilok büntetésének szigorítása ellen szólt – ezt alapvetően az összes ellenzéki párt is támogatta –, hanem Kocsis Máté egy utólagos módosító indítványa ellen, amley előírja, hogy a 18 éven aluliak szexuális felvilágosításába csak a kormány által regisztrált civilszervezetek és előadók kapcsolódhassanak be, és egyben

megtiltja a homoszexualitás és a nemváltás „népszerűsítését és bemutatását” ennek a korosztálynak.

A törvény bírálói szerint az előterjesztő és a jogszabályt módosító FIDESZ-KDNP ezzel szándékosan összemosta a pedofíliát a homoszexualitással, és lelki sérülést okozhat a kamaszoknak is, ha a más szexuális irányultságról és annak elfogadásáról nem lehet nyíltan beszélni. A tiltakozást a melegjogi és emberi jogi szervezetek kezdeményezték, de csatlakozott hozzá több közéleti szereplő és több pszichológus is. Sokak szerint a homoszexualitás bemutatásának korlátozásával Orbán Viktor rendszere Vlagyimír Putyin orosz elnököt másolja. A törvény elfogadása miatt tiltakozik és közleményt adott ki a Társaság a Szabadságjokokért (TASZ)

orosz minta alapján indított frontális támadásnak tartja a szólásszabadság és a gyermekjogok ellen.

18 pluszos lesz a Barátok közt és a Szomszédok?

A törvénymódosítás ellen tiltakozott az RTL Klub Magyarország, több tévécsatorna és filmforgalmazó is, mivel az gyakorlatilag a késő esti műsorsávba száműzne olyan filmeket, amelyekben meleg tartalom jelenik meg, mint például a Billy Eliot, a Philadelphia, a Bridget Jones naplójat, a Harry Potter bizonyos részei, vagy akár a sorozatok közül a Modern család, a Jóbarátok, a Szomszédok és a Barátok közt. Ez is az orosz minta követése lenne, Oroszországban több sorozatot már úgy mutattak be, hogy a meleg karaktereket/jeleneteket kivágták belőlük.

