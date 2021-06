Lengvarský: a koronavírus-járvány mentális problémákat okozott

A koronavírus-járvány mentális problémákat okozott. Szükség lesz további beruházásokra a kezelés és a megelőzés terén is.

TASR

Ez döntő fontosságú lesz a társadalmi elszigeteltség következményeinek kezelésében. Ezt Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter mondta a Globsec 2021 Pozsonyi Fórum konferenciáján.

Szerinte a válság azt is megmutatta, hogy az egészségügyi rendszerek bizonyos részének „kiigazításra van szüksége”. Az adatszolgáltatás nemzetközi szintű harmonizálását szorgalmazta.

„A pontos adatok birtoklása kulcsfontosságú a felelős döntések meghozatalához”

– mondta.

Lengvarský szerint annak megakadályozása érdekében, hogy a harmadik hullám „megállítsa az életet”, olyan technológiákat kell bevezetni, mint például a koronavírus jelenlétének szennyvízben való vizsgálata. Fontosnak tartja továbbá a tapasztalatok megosztását is.

Az új változatok előfordulása kapcsán hangsúlyozta a szekvenálási kapacitás növelésének szükségességét is, különös tekintettel a nyári szünidőre. Fontosnak tartja a célzott oltást is. Szerinte az oltási kampánynak és a félretájékoztatás elleni küzdelemnek is segítenie kellene.

Kitért a kórházi hálózat optimalizálásának témájára is, amelynek hozzá kell járulnia az egészségügyi ellátás javításához.

Azt mondja, hogy a mai világban fontos az európai és globális szintű koherens megközelítés, és az Egészségügyi Világszervezettel való szoros együttműködés.

(sme.sk)