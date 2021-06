A Szövetség lesz a magyar kormány partnere, üzente Orbán Szijjártóval, már a Híd se „tüske a köröm alatt”

Az MKP, a Híd és az Összefogás megalakulás előtt álló közös pártját tekinti majd szlovákiai magyar partnerének a magyar kormány, erősítette meg szerdán Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, miután találkozott a három párt elnökével. Itt jelentette be azt is, hogy Magyarország június 24-től megnyitja a schengeni határait, köztük a magyar-szlovák határt is. Ilyen találkozókra korábban csak az MKP elnöke számíthatott, és most már – a Szövetség részeként – a Híd sem „tüske a köröm alatt”. Jutott azért egy kis reflektorfény Gyimesi Györgynek is.

A Szövetség létrehozásán dolgozó három párt, az MKP, a Híd és az Összefogás elnökeivel találkozott szerdán, Pozsonyban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, egyértelművé téve ezáltal, hogy a magyar kormány szlovákiai magyar partnere a Szövetség lesz. Az erős üzenet néhány nappal az MKP Országos Tanácsának az ülése előtt érkezett, amely a Szövetség létrehozásában eddig elért eredményeket is megvitatja.

Már nem szúrja a magyar kormány szemét – vagy körmét – a Híd sem, pedig néhány éve Orbán Viktor magyar miniszterelnök még „köröm alatti tüskének” nevezte a pártot. Most már a Szövetség részeként kezelik, amelyet etnikai pártnak tekintenek, így már a magyar kormány számára is elfogadható partner.

„A határon túli pártok közül az etnikai alapon szerveződő egyes pártokat tartjuk a stratégiai partnereinknek – magyarázta a magyar kormány álláspontját Szijjártó. – Ha jól értem, akkor az a párt, aminek a létrehozására ezek az urak törekednek, ezt a feltételt ki fogja elégíteni.”

Majd sok sikert kívánt a három pártelnöknek az egyesülési tárgyalások gyors lezárásához.

Megnyíló határátkelők

Szijjártó a támogatás mellett „ajándékokat” is hozott: az egyik a június 24-i határnyitás, amit szerinte a magyar pártok is sürgetése is felgyorsított. „A felvidéki magyarok és az őket képviselő pártok vezetői több kérést is közvetítettek felénk, folyamatosan azt kérték tőlünk, hogy a magyar kormány tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a koronavírus miatti határzár által szétszakított közösségek mielőbb újra közelebb tudjanak kerülni egymáshoz – mondta Szijjártó. – A terveink szerint, ha a világjárvány nem vesz valamilyen váratlan negatív fordulatot, akkor június 24-től meg tudjuk szüntetni a belső schengeni határokon a határátkelőhelyek őrzését, és meg tudjuk nyitni a a jelenleg lezárt határátkelőket is.”

Ez azt jelenti, hogy a szlovák-magyar határon megnyílik mind a 35 határátkelő, ezekből jelenleg csak 19 van nyitva. A határnyitás – és a határellenőrzések vele együtt járó megszüntetése – elsősorban a be nem oltottaknak fontos, mivel a beoltottak már ma is viszonylag szabadon utazhatnak, mivel a szlovák oltási igazolványt Magyarország elismeri.

A be nem oltottak jelenleg még érvényes COVID-teszttel sem léphetnek be az országba, kivéve, ha az utóbbi hat hónapban estek át a betegségen. A miniszter arról nem beszélt, hogy csak a határt nyitják meg, vagy egyéb korlátozásokat is feloldanak-e a be nem oltottak előtt, például, hogy foglalhatnak-e majd szállást Magyarországon.

Magyar oltás, Ipoly-híd és komp a Dunán

Szijjártó másik ajándéka, hogy szomszédos országok Magyarországgal határos megyéiben, tartományaiban élők számára lehetővé teszik, hogy Magyarországon is kaphassanak oltást, függetlenül a nemzetiségüktől. Szerinte ezzel magának is segít Magyarország. „Minél egészségesebb a szomszéd, annál védettebbek vagyunk mi is” – indokolta a segítséget Szijjártó. A részletekről itt sem árult el sokat még azt sem lehet tudni, hogy mikor lép majd életbe a rendelkezés, vagy hogy milyen vakcinát ajánl fel Magyarország a határon túliaknak.

Szijjártó bejelentette azt is, hogy a Helemba és Ipolydamásd közti Ipoly-híd alapkőletétele július elején lesz, valamint hamarosan elindulhat a Dunaradvány és Neszmély közti Duna-komp működése, mert Szlovákia is megtalálta a kompkikötő építéséhez szükséges önrészt.

Forró nem félti az MKP befolyását, Sólymos normális partnerséget vár

Forró Kriszián, az MKP elnöke nem fél attól, hogy a Szövetség partnerként való elismerésével csökken az MKP ereje. „Magyarország részéről mindig az az igény, hogy legyen külhonban egy erős képviselet, ezt pedig nem lehet másként elképzelni, csak ha a felvidéki pártok egyesülnek – mondta a Paraméternek Forró. –

Onnét, hogy Szövetség van, nincs Híd, nincs MKP, nincs Összefogás.”

Sólymos László, a Híd elnöke sem neheztel a magyar kormányra a korábbi „tüske” hasonlatért. „Minden olyan pártnak, amely a szlovákiai magyarok érdekeit képviseli, annak partneri viszonyt kell ápolnia a mindenkori magyar kormánnyal.

Már ideje volt, hogy normálisan, partnerként tudjunk beszélni, és el tudjuk mondani, hogy mi a jó, vagy mi az, amin változtatni kellene” – mondta Sólymos.

Szerinte azonban addig még nem jutottak el, hogy a magyarországi pénzügyi támogatások felhasználásában is tanácsot tudjanak adni. „Ez inkább Magyarországtól függ, de az én véleményem szerint ezeknek a támogatásoknak is transzparenseknek kell lenniük, és olyan célokat kell támogatniuk, amelyek nem osztják meg a szlovákiai magyarságot” – mondta Sólymos.

Mózes: üzenet a „bomlasztóknak”

Mózes Szabolcs szerint Szijjártó határozott üzenetet közvetített pozsonyi útjával a Szövetség megalapításán dolgozó pártok egyes, az egyesülés előnyeiben kételkedő képviselőinek is.

„Ez üzenet mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy ezen az úton bomlasztani lehet. Magyarországnak is az az érdeke, hogy erős, egységes pártszövetség jöjjön létre”

– válaszolta Mózes arra kérdésre, hogy ez a találkozó részben az MKP Országos Tanácsa tagjainak is szól-e, a testület vasárnapi ülése előtt. Az MKP OT várhatóan megvitatja majd a tervezett egyesülés eddig tisztázott részleteit, habár az új párt alapszabálya egyelőre még nincs letisztázva.

A homofób pedofil törvény nem téma

A magyar kormány vélhetően jogsértő lépéseit már nemcsak az MKP és az Összefogás, hanem a Híd sem bírálja. A pártelnökök kitérő választ adtak arra a kérdésre, nem zavarja-e őket, hogy az Országgyűlés a napokban olyan törvényt fogadott el, amely összemossa a pedofíliát és a homoszexualitást, és korlátozza a szólásszabadságot valamint a melegjogokat. Forró nem találkozott a témával, viszont egyetért Szijjártóval abban, hoyg a „gyermekek védelme nagyon fontos”. Sólymos „érzékeny témának” tartja a homofób törvény által tárgyalt kérdéseket, de elfogadja, hogy Magyarország úgy döntött, ahogy. „Hogy ez Szlovákiában hogyan lesz, azt majd nekünk kell meghatározni” - mondta Sólymos.

Mózes Szabolcs szerint nem kell a szlovákiai magyar politikába belekeverni Magyarországi témákat.

„Nekünk arra kell figyelni, hogy a pozsonyi parlamentben mi történik. Nem feladatunk, hogy kommentáljuk azt, hogy a budapesti parlamentben mi zajlik” – zárkózott el a véleményalkotástól Mózes.

Szijjártó szakított időt Matovičra és Gyimesire is

A magyar külügyminiszter a GLOBSEC biztonságpolitikai konferencián való részvétele mellett találkozott Igor Matovič pénzügyminiszterrel is. A hírt nem is Matovič, hanem Gyimesi György (OĽaNO) osztotta meg Facebookon, aki Matovič oldalán szintén jelen volt a találkozón.

