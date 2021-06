Ami annyira zöld, mint Dunaszerdahely lesz, ott igazibb lehet a lagzi is. Csak vigyázni kell a felrobbanó automatákra. Még jó, hogy a belügyminiszter a helyén marad

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A belügyminiszter a helyén marad, a kormányfő leginkább az oltást propagálná, az egészségügyi tárca vezetője pedig már azt is sejti, miként segíthetné a miniszterelnök vakcinakampányát.

Roman Mikulecet nem sikerült menesztenie a parlamenti ellenzéknek. Robert Ficóéknak nem jött össze a kormánypártok összeugrasztása, bár a második legerősebb koalíciós tömörülés, a Sme rodina politikusainak többsége inkább csak tartózkodott az állásfoglalástól. A Smer megpróbálta kihasználni Boris Kollárék elbizonytalanodását, amikor kiderült, hogy kenőpénzes vádak miatt a jelöltjüket, a titkosszolgálatok vezetőjét fogságba rakták. Voltak keménykedő hangok, hogy adandó alkalommal így majd nem támogatják a belügyminisztert, és úgy elküldik őt, hogy csak na, de aztán szerdán este még a SIS-es exigazgató közeli rokonai sem szavaztak Mikulec ellen. Ellenkező esetben komolyan megsértették volna a koalíciós szerződést, így viszont alig csorbul a Kollár-féle párt befolyása a kormányra. És tovább törhetik a fejüket, miként segítsenek a rácsok mögé dugott emberükön.

Heger elmondta, minek örülne

A kormányfő is bizonyára megkönnyebült, de ő látszólag más kérdésen agyal. Eduard Heger ma elárulta, annak örülne, ha nőne az érdeklődés a koronavírus elleni oltóanyag iránt. Hiszen Szlovákia még nem számolt le a világjárvánnyal, és legalább 70 százalékos arányú átoltottságra lenne szükség. Most ott tartunk, hogy még 2 millió alatti az első adaggal beoltottak száma, de ez a mennyiség még messze van az elégségestől.

Jutalom járna a vakcináért?

Tudja ezt az egészségügyi miniszter is, aki szerint nem kizárt, hogy sorsolással motiválhatnák az embereket az oltás beadatására. A szerdai kormányülésen került szóba "a vakcináért jutalom jár" kérdése, és Vladimír Lengvarský úgy látja, hogy valamilyen pénzszerűséget kaphatnának a beoltottak, de legalább egy sorsoláson vehetnének részt. Azt még nem tudni, mi lesz a fődij, de a miniszter érzi a lényeget, és az meg úgy hangzik: fő az egészség.

Magyarország nyit felénk

Meg az is fontos, hogy jövő hét csütörtöktől Magyarország megnyitja a határait, és megszüntetik az ellenőrzést a szlovák-magyar átkelőkön. Tehát hogy átugorjunk Győrbe vagy Esztergomba, netán Pestre, nem lesz többé szükségünk sem oltási igazolványra, sem pedig érvényes tesztre. A magyar külügyminiszter szerint várható, hogy heteken belül megnyitják a magyarországi oltópontokat is, az onnét nézve a szomszédos országok határ menti megyéiben élők számára. A részletek kidolgozása azonban még arrébb van.

Egyre több a zöld régió

Azt viszont már tudjuk, hogy továbbra is visszaszorulóban a koronavírus-járvány Szlovákiában, aminek köszönhetően egyre több járás kerülhet enyhébb besorolásba a jól ismert Covid-automata szerint. Hétfőtől a legtöbb járás a sárga besoroláshoz tartozik, de szépen növekszik a zöld régiók száma is. Ebbe az előkelő ligába tartozik majd Dunaszerdahely és a Komárom is, ahol már szinte megszűnnek korlátozások. Itt már olyan lagzikon is részt vehetünk, ahol nem foghíjas a násznép.

Az automatákat szerdánként robbantják, ugye?

Ez a maga nemében bomba hír, de úgy néz ki, Szlovákiában a szerdák tényleges robbantásos ügyekkel is összekapcsolódnak. Ahogy a múlt héten is, most is voltak olyanok, akik bankautomatát próbáltak a levegőbe repíteni, hátha aranyesőt eredményez a megmozdulásuk. Ráadásul az ország három pontján lendültek támadásba az automaták esküdt ellenségei, ami egészen elképesztő, ha véletlen.

Bödör a kánikulát a hűvösön tölti

Az viszont teljesen tudatos döntése volt szerdán a Legfelsőbb Bíróságnak, hogy Norbert Bödört, a Smerhez sok szálon kötődő kavarógépet nem engedi ki a hűvösről. A nyitrai oligarcha keze korábban mindenhova elért, és ő Szlovákia története legnagyobb korrupciós ügyének egyik gyanúsítottja is. Nem is olyan régen a rendőrség legmagasabb tisztségviselői a tenyeréből ettek, és sokáig úgy táncoltak, ahogy Bödör fütyült, de a tavalyi kormányváltás óta mintha alább hagyott volna a kiskirályok dáridója.

Sidó Árpád